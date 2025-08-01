Качество воздуха на Сахалине контролируют беспилотники

Специально оборудованный квадрокоптер проводит замеры воздуха на высоте 50 метров над улицами Южно-Сахалинска. Газоанализатор, разработанный инженерами из новосибирского Академгородка, фиксирует концентрации: оксида углерода, диоксида азота, озона, сероводорода, диоксида серы. Об этом CNews сообщили представители «Ситиэйр».

Искусственный интеллект определяет оптимальные маршруты для дрона, выделяя зоны потенциального загрязнения. После выполнения миссии система формирует детальный отчет с данными о точках замера, времени проведения замеров и уровнях загрязнения.

«На Сахалине создана беспрецедентно полная сеть мониторинга. Для дальнейшего развития сети и создания цифрового двойника необходимы инструментальные замеры в труднодоступных местах региона. Это позволит опираться на факты при проектировании и размещении оборудования, поможет проверить неочевидные гипотезы о том, как производство влияет на атмосферу. Также проект на Сахалине важен не только для развития региона, он носит инновационный характер, способствует созданию новой страницы в истории экомониторинга: собранные данные помогут проверить и уточнить математические расчеты для моделирования атмосферных явлений, сравнив их результаты с реальными измерениями», — сказал Павел Глотов, генеральный директор компании «Ситиэйр», отечественного разработчика оборудования и программного обеспечения, которое позволяет следить за качеством воздуха в режиме реального времени и управлять влиянием на него.

Проект реализован по инициативе Министерства природопользования Сахалина совместно с «Ситиэйр» (Новосибирск) и АНО НПЦ «Крылья Сахалина».

«Сейчас дроны летают над наиболее загруженными магистралями Южно-Сахалинска. В перспективе мы планируем расширить географию полетов, включив труднодоступные территории Сахалина и Курильских островов», — сказал заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

С 2021 г. в области действует сеть из 37 стационарных станций в 23 населенных пунктах. Она позволяет оперативно контролировать качество атмосферного воздуха, реагировать на жалобы, информировать местных жителей и гостей региона о состоянии окружающей среды.