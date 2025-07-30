В Хайстекс Акура появилась функция Double Storage: резервные копии теперь можно хранить сразу в двух типах хранилищ

Компания Хайстекс объявила о внедрении новой функции в решение «Хайстекс Акура». Речь идет о Double Storage («Двойное хранилище») — механизме, позволяющем одновременно хранить резервные копии в объектных и блочных хранилищах. Такой подход позволяет эффективно объединить преимущества обоих методов хранения, одновременно обеспечивая как экономичность хранения, так и минимальное время восстановления в случае аварии.

Классические стратегии резервного копирования, как правило, опираются на один тип хранилища — либо объектное (например, S3-хранилище), либо блочное. Объектные хранилища используются в сценариях, где важна экономия на хранении, дедупликация и возможность гибкой работы с данными: восстановление отдельных файлов, архивное хранение, доступ к копиям через API. Однако восстановление из таких копий может занимать значительное время — особенно, когда речь идёт о развёртывании полноценной виртуальной машины.

Блочные хранилища, напротив, позволяют оперативно запускать виртуальные машины из облачных снапшотов — это критически важно в DR-сценариях с минимальными требованиями к RTO. Но такой подход требует постоянного хранения копий в дорогом «горячем» хранилище, где тарификация ведётся за весь объём дисков, вне зависимости от их заполненности. Это делает масштабируемость такой стратегии затратной, особенно если резервные копии хранятся в течение длительного времени.

Что представляет собой технология Double Storage

Новая функция Double Storage («Двойное хранилище») позволяет одновременно использовать преимущества обоих типов хранилищ: все резервные копии по-прежнему сохраняются в объектное хранилище — основное место долговременного хранения, — а несколько последних копий автоматически дублируются в блочном хранилище. Благодаря этому достигается компромисс между скоростью восстановления и стоимостью хранения: инфраструктура может быть восстановлена в считанные минуты из снапшотов, при этом архивные копии продолжают храниться экономично и без потери доступа к данным.

Теперь благодаря Double Storage можно одновременно использовать преимущества обоих типов хранилищ.

При этом процесс полностью автоматизирован. Система «Хайстекс Акура» сама управляет тем, какие копии должны остаться в блочном хранилище, а какие можно переместить в объектное. Такое «перекладывание» старых данных позволяет минимизировать издержки на горячее хранение, не теряя возможности моментального запуска критичных компонентов ИТ-инфраструктуры.

Double Storage особенно актуальна для компаний, совмещающих требования к высокой доступности с необходимостью долгосрочного хранения данных — таких как банки, онлайн-сервисы, телеком и промышленные предприятия. Также решение будет полезно для интеграторов, которые разворачивают BaaS и DRaaS-сервисы на базе Хайстекс Акура, и хотят гибко управлять политиками хранения в инфраструктуре своих клиентов.

Доступность

Функция уже доступна в платформе «Хайстекс Акура», которая используется в качестве системы резервного копирования и восстановления для виртуальных машин, приложений и инфраструктуры. Решение поддерживает работу с широким спектром хранилищ — от локальных S3-совместимых систем (Ceph, MinIO) до популярных облачных провайдеров (Selectel, VK Cloud, Яндекс Облако, AWS и другие). Политики хранения можно настраивать вручную или через API.

Таким образом, Double Storage становится ещё одним шагом к тому, чтобы объединить удобство, надёжность и финансовую эффективность для оптимизации процессов резервного копирования и восстановления инфраструктуры — без компромиссов между скоростью и ценой.

Дополнительную информацию о программном продукте Хайстекс Акура и возможность заказать персональную демонстрацию можно найти на сайте: хст.рф

О Хайстекс

Хайстекс — российский разработчик ПО в сфере облачной и межплатформенной миграции, кросс-платформенного аварийного восстановления и системы резервного копирования. «Хайстекс Акура» — одно из ведущих отечественных решений по облачной миграции, аварийному восстановлению и резервному копированию на ИТ-рынке России. Входит в единый реестр российских программ от Минцифры.