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Трафик по-новому: ИИ стремительно генерирует переходы

Трафик с платформ искусственного интеллекта на ведущие веб-сайты демонстрирует взрывной рост — 357% в июне 2025 г. Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра», видит в этом уникальные возможности для развития суверенных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В июне 2025 г. ИИ-сервисы сгенерировали более 1,13 млрд переходов на 1000 самых популярных сайтов в мире, что на 357% больше, чем годом ранее. Несмотря на столь впечатляющую динамику, этот показатель все еще далек от объемов трафика, обеспечиваемого Google, который за тот же период направил на эти ресурсы 191 млрд пользователей.

Лидером среди платформ, генерирующих реферальный трафик, является ChatGPT, на долю которого приходится более 80% всех переходов. Среди новостных ресурсов больше всего трафика от ИИ получают Yahoo, Reuters и The Guardian. При этом некоторые крупные издания, такие как The New York Times, блокируют доступ для ИИ-платформ из-за судебных разбирательств, связанных с использованием их контента для обучения моделей.

Рост реферального трафика от искусственного интеллекта наблюдается в разных секторах. В сфере электронной коммерции лидирующие позиции по количеству переходов занимают Amazon, Etsy и eBay. Среди технологических и социальных платформ наибольший трафик получают Google и Reddit. Также в число лидеров по привлечению аудитории через ИИ вошли такие гиганты, как YouTube и Wikipedia, что свидетельствует о широком влиянии новой технологии на распределение интернет-трафика.

«Традиционные переходы из поисковых систем падают на 25-30% из-за интеграции нейросетей в поисковую выдачу, что кардинально меняет медиа-ландшафт. Для российского рынка это создает уникальные возможности развития суверенных ИИ-решений. Отечественные сервисы должны конкурировать с международными платформами за внимание пользователей», – сказал Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра».

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