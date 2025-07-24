Itpod усилил портфель серверов для задач искусственного интеллекта

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня Itpod (входит в корпорацию ITG) расширил предложение серверов для задач искусственного интеллекта и машинного обучения до полноценной продуктовой линейки. Компания предлагает два основных направления серверного оборудования для различных сценариев внедрения технологий искусственного интеллекта от пилотных инициатив до промышленного развертывания ИИ-приложений.

Для масштабных проектов с высокими требованиями к производительности Itpod рекомендует модели Itpod-SY4108G-D12R-G4 на базе процессоров Intel Xeon Scalable Gen5 и Itpod-SYR4108G-D12R-G5 с процессорами AMD Epyc 9005 Turin. Обе платформы построены согласно принципам Nvidia MGX и поддерживают установку до восьми графических ускорителей.

Для компаний, которые планируют запуск пилотных проектов или создание стендов разработки и тестирования, предназначен сервер Itpod-ASR201-S08R в формате 2U. Эта модель обеспечивает экономичное решение для экспериментов с технологиями машинного обучения без избыточных инвестиций в инфраструктуру.

Серверы Itpod поддерживают графические ускорители от различных производителей. Компания интегрирует решения SOPHGO, которые показывают высокую производительность в задачах видеоаналитики и работы с большими языковыми моделями. Линейка включает также универсальные графические карты Nvidia от T4 до H200 NVL.

Особое внимание уделено поддержке передовых технологий объединения вычислительных ресурсов. Серверы совместимы с технологией Nvidia H200 NVLink Bridge, которая позволяет объединять четыре ускорителя и получить общий объём GPU памяти в 564 ГБ. Платформы также поддерживают ускорители Cambricon с технологией MLU-Link Multi-core Interconnect для создания альтернативных высокопроизводительных кластеров машинного обучения.

«Новая линейка серверов адаптирована под конкретные сценарии использования искусственного интеллекта. Мы видим растущий спрос на решения, которые позволяют запускать собственные языковые модели в корпоративных центрах обработки данных. Серверы Itpod обеспечивают необходимую вычислительную мощность для обучения и инференса нейронных сетей», — сказал Илья Борняков, генеральный Itpod, корпорация ITG.

Серверы производятся под контролем Itpod с использованием комплектующих от ведущих мировых производителей. Компания обеспечивает полный цикл поддержки через собственный сервисный центр.