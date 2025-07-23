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«Систэм Электрик» начала продажи промышленных ИБП Uniprom Industrial

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инфраструктуры дата-центров, сообщила о начале продаж промышленных источников бесперебойного питания (ИБП) серии Uniprom Industrial с диапазоном мощностей от 10 до 300 кВА.

Новая линейка промышленных ИБП Uniprom Industrial представляет собой решение для защиты критически важного оборудования, и позиционируется в качестве замены широко известной серии ИБП Gutor от APC by Shneider Electric.

Устройства имеют широкие диапазоны входных параметров и рабочих температур (от -10 до + 55 градусов), высокую перегрузочную способность, поскольку специально разработаны для эксплуатации в сложных условиях нефтегазовой отрасли, тяжелой промышленности, медицинских учреждений и других сфер, предъявляющих повышенные требования к надежности и защите электрооборудования от воздействия окружающей среды и специфических типов нагрузок.

Среди ключевых преимуществ Uniprom Industrial встроенные изолирующие трансформаторы на входе и выходе, которые обеспечивают гальваническую развязку во всех режимах работы ИБП; поддержка фронтального обслуживания и выдув горячего воздуха вверх, что позволяет устанавливать устройства близко к стене; повышенная степень защиты (IP42) и наличие встроенного трансформатора для эксплуатации в промышленных помещениях; работа в конфигурациях 3:1 (10-100 кВА) и 3:3 (10-300 кВА), а также поддержка свинцово-кислотных и литиевых батарей.

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