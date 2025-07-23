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«Дистанционный офис. Облако» совместим с операционными системами «Ред ОС» и «Ред ОС М»

Отечественные разработчики «Диджитал Маркетс» и «Ред Софт» подтвердили технологическую совместимость облачной системы управления проектами «Дистанционный офис. Облако» с десктопной «Ред ОС» и мобильной «Ред ОС М». Результаты тестирования зафиксированы в протоколах испытаний и сертификатах совместимости.

Использование «Дистанционного офиса. Облако» на устройствах с «Ред ОС» и «Ред ОС М» позволяет организовать современное цифровое управление проектной деятельностью как на мобильных устройствах, так и на стационарных компьютерах, обеспечив при этом высокий уровень защищённости и соответствие политике импортозамещения.

«Дистанционный офис. Облако» — российская облачная система управления проектами, разработанная компанией «Диджитал Маркетс». Программный продукт включён в реестр отечественного ПО. Система представляет собой платформу для проектного и коммуникационного взаимодействия сотрудников с применением технологий искусственного интеллекта. Доступна для использования как на ПК, так и на мобильных устройствах.

В состав продукта входят встроенный мессенджер, видеоконференцсвязь (ВКС) с возможностью транскрибировать звонки с помощью ИИ-анализа, бот в Telegram выполняющий функции личного планировщика, организована автоматизация соблюдения проектной методологии, доступно интеллектуальное хранилище файлов с расширенным поиском и системой контроля доступа и другие инструменты.

«Для нас принципиально важно обеспечивать работу «Дистанционного офиса. Облако» на всех актуальных российских мобильных платформах. Поддержка «Ред ОС М» — это не просто расширение доступности нашего продукта, но и вклад в реализацию национального курса на цифровой суверенитет. Мы видим устойчивый запрос государства на отечественные мобильные решения, и уверены, что сочетание «российское» и «мобильное» — это ключевой ориентир для ИТ-разработчиков в ближайшие годы», — отметил Илья Назаров, генеральный директор компании «Диджитал Маркетс».

«Интеграция «Ред ОС» и «Ред ОС М» с облачной системой «Дистанционный офис». Облако предоставляет пользователям качественный инструмент для управления проектами в удобной и безопасной среде, а также позволяет оптимизировать процессы, обеспечивая мобильность сотрудников и возможность работать как в контуре офиса, на стационарном компьютере, так и за его пределами, на мобильных устройствах», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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