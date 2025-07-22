Deckhouse Kubernetes Platform и low-code-платформа «Интегра» прошли сертификацию совместимости

«Флант» и «Севентек» завершили сертификацию совместимости Deckhouse Kubernetes Platform и low-code-платформы «Интегра» (7Tech Integra 2.0). Выданный сертификат подтверждает, что решения корректно работают в связке и позволяют предприятиям быстро развертывать отказоустойчивые Kubernetes-кластеры с бесшовной интеграцией в корпоративные системы.

Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) — платформа управления контейнерными нагрузками. DKP поддерживает любую инфраструктуру — от bare-metal до гибридных облачных сред — и имеет сертификат ФСТЭК для использования в системах с высокими требованиями к информационной безопасности. Компания «Флант», разработчик платформы, обладает лицензией ФСБ России на осуществление деятельности со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ).

Low-code-платформа «Интегра» (7Tech Integra 2.0) – современный продукт класса ESB, предназначенныйдля объединения корпоративных ИТ-систем в единый ИТ-ландшафт. Первая российская интеграционная платформа доступная по подписке в Yandex Cloud Marketplace. Поддерживается развертывание в частном облаке и on-premise. Продукт включен в Реестр российского ПО, рекомендован АРПП для импортозамещения.

Подтвержденная совместимость предоставляет пользователям ряд важных преимуществ. Kubernetes-кластеры и интеграционный слой функционируют без дополнительных настроек, исключая риски несовместимости систем. Наличие у DKP сертификата ФСТЭК в сочетании с совместимостью «Интегра» обеспечивает надёжную защиту корпоративной ИТ-инфраструктуры и соответствует высоким стандартам информационной безопасности.

«Сегодня многие компании отказываются от зарубежного и опенсорсного софта, поэтому наше партнёрство с российским разработчиком Deckhouse особенно значимо. Подтвержденная совместимость продуктов — это шаг к технологическому суверенитету. Она помогает соответствовать требованиям регуляторов и создавать надёжные среды для интеграции корпоративных систем в единый ИТ-ландшафт. Это критически важно для отраслей, где принципиальна независимость от иностранных решений. Фактически, мы закрываем вопрос технологического суверенитета в сфере интеграции корпоративных ИТ-систем», — отметил учредитель «Севентек» Александр Мартынов.

«Deckhouse Kubernetes Platform с платформой «Интегра» прошли полный цикл тестирования. Результат — быстрая установка, отлаженный механизм доставки обновлений, соответствие лучшим практикам информационной безопасности, стабильная работа сетевых функций, отказоустойчивость системы и гарантированная работоспособность при высокой нагрузке. Такая связка позволяет сократить издержки при внедрении и в кратчайшие сроки запустить платформу в промышленную эксплуатацию. Совместимость DKP с платформой «Интегра» предоставляет нашим клиентам готовое решение для построения современных ИТ-архитектур», — отметил Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».