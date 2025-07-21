«СберТех» и «Аэродиск» развивают российские решения для хранения и управления данными

Российские разработчики успешно провели испытание работоспособности систем хранения данных, произведенных «Аэродиском», под управлением операционной системы «СберТеха». Специалисты компаний протестировали четыре системы хранения данных (СХД) Аэродиска: Engine AQ440, Engine AQ450, Engine Лайт и Engine Восток. Результаты показали, что СХД корректно выполняют свои функции под управлением Platform V SberLinux OS Server от «СберТеха». В частности, точно реализуют все базовые операции, сохраняют стабильность работы даже при высоких нагрузках и совместимость с различными протоколами доступа к данным. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Таким образом, решения «Аэродиска» и «СберТеха» могут применяться в одной инфраструктуре и позволят российским компаниям построить импортонезависимый ИТ-ландшафт.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы расширяем возможности наших решений, интегрируя их с программно-аппаратными платформами ведущих российских разработчиков. Это позволяет нам обеспечивать клиентов стабильными и высокопроизводительными инструментами для реализации программ цифровой трансформации и импортозамещения».

Вячеслав Володкович, генеральный директор «Аэродиска»: «Совместимость решений Аэродиска с операционной системой «СберТеха» — важный шаг в развитии российского программного и аппаратного обеспечения. Наше партнерство позволит заказчикам получить доступ к современным системам хранения и управления данными, отвечающим самым актуальным требованиям».