Itpod начала поставки решений Sophgo для мощных ИИ-приложений

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня Itpod (входит в корпорацию ITG) объявил о начале поставок TPU-ускорителей от компании Sophgo. Новые решения предназначены для задач искусственного интеллекта высокой сложности и станут основой для развертывания ИИ-систем в умных городах, транспорте, энергетике и финансовом секторе.

Itpod предлагает два типа TPU-ускорителей Sophgo, каждый из которых оптимизирован под конкретные задачи искусственного интеллекта. TPU Sophgo SC7-HP75 представляет собой специализированный ускоритель для решения задач видеоаналитики, распознавания объектов и промышленной безопасности. Устройство обеспечивает обработку 72 каналов HD видеопотоков с применением алгоритмов машинного зрения и поддерживает декодирование 96 каналов видео в разрешении 1080P при частоте 25 кадров в секунду. При этом энергопотребление ускорителя составляет всего 75 Вт, что делает его экономичным решением для развертывания в промышленных условиях.

TPU Sophgo SC11 FP300 предназначен для более сложных вычислительных задач и служит платформой для инференса и обучения языковых моделей. Ускоритель оснащен 256 ГБ памяти типа LPDDR5X ECC, что обеспечивает высокую скорость обработки больших языковых моделей и сложных нейронных сетей. Поддержка интерфейса PCIe 5.0 x16 гарантирует максимальную пропускную способность при интеграции с серверными платформами, а энергопотребление в 300 Вт позволяет использовать устройство в стандартных серверных конфигурациях без дополнительных систем охлаждения.

«Решения Sophgo расширяют наш портфель серверного оборудования AI/ML Computing и предоставляют российским компаниям доступ к качественным китайским технологиям как альтернативе решениям Nvidia для задач искусственного интеллекта. Мы видим растущий спрос на специализированные TPU для компьютерного зрения и обработки естественного языка, особенно в сегментах промышленной автоматизации и умных городов. Ускорители от Sophgo обеспечивают высокую производительность при разумном энергопотреблении, что критично для промышленного применения», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

Поставки TPU-ускорителей Sophgo осуществляются через партнерскую сеть Itpod. Компания обеспечивает полный цикл поддержки проектов от консультаций по выбору конфигурации до послепродажного обслуживания.