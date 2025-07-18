75% российских авиакомпаний планируют увеличить инвестиции в ИТ

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиации, представила результаты первого отраслевого исследования о стратегических приоритетах и технологических инвестициях крупнейших игроков российского авиационного рынка. Исследование «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных ИТ-технологий в России» стало первым в истории гражданской авиации России опросом мнений топ-менеджеров крупнейших авиакомпаний, OTA и авиационных вендоров, обслуживающих свыше 90% пассажирского трафика страны. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Один из ключевых разделов исследования посвящен инвестициям авиакомпаний в ИТ. Согласно полученным результатам, несмотря на санкционное давление, рост издержек и дефицит провозных мощностей, авиакомпании наращивают вложения в цифровизацию. Более 75% респондентов планируют увеличить ИТ-инвестиции в ближайшие пять лет.

Приоритет — направления с быстрой коммерческой отдачей

В краткосрочной перспективе (один-три года) авиакомпании фокусируются на инвестициях в ИТ по направлениям, которые способны принести быструю выручку и повысить лояльность пассажиров. Наибольшее внимание уделяется управлению доходами (83% респондентов), маркетингу и продажам (55%), а также клиентскому сервису (49%). Именно в этих зонах ИТ рассматривается как драйвер наиболее результативных изменений.

На горизонте трех-пяти лет — системная трансформация

В фокусе среднесрочных стратегий авиакомпаний в сфере инвестирования в ИТ — все то же управление доходами и обслуживание клиентов, но значительно возрастает интерес к контролю технического состояния флота: его приоритетность в горизонте трех-пяти лет возрастет с 33% до 42%. Активно растет значимость контроля качества и планирования процессов — сигнал о переходе к системной цифровизации бизнес-функций.

Что еще в исследовании

Раздел «Инвестиции в авиационные ИТ: приоритет, несмотря на вызовы» содержит: прогнозы объема ИТ-инвестиций в кратко- и среднесрочной перспективе; рейтинг ключевых вызовов для авиационных компаний в горизонте одного-пяти лет; сравнение оценок российских авиаперевозчиков и вендоров; сопоставление данных с международным исследованием Amadeus Travel Technology Investment Trends 2024.

Исследование ORS основано на опросе более 40 топ-менеджеров российских авиаперевозчиков, OTA и авиационных вендоров. Полученные данные могут использоваться как «третье мнение» при построении ИТ-стратегий и принятии решений по цифровому развитию.