Step Logic займется строительством модульных ЦОДов

В портфеле услуг Step Logic появилось новое направление – компания будет проектировать и строить модульные центры обработки данных. Такие ЦОДы развертываются быстрее обычных на 30–40%.

В отличие от классических дата-центров модульные ЦОДы состоят из заранее подготовленных блоков, которые собираются на месте, что ускоряет процесс внедрения и уменьшает расходы на строительство. Модульную инфраструктуру внедряют в том объеме, который требуется для хранения данных на текущий момент. Если в будущем потребность возрастет, то мощность можно легко нарастить, добавив новые модули.

Step Logic будет заниматься интеграцией модульных дата-центров в инфраструктуру заказчика – от проектирования, подбора модулей и их наполнения до ввода в эксплуатацию. При разработке технического задания эксперты учтут задачи, решаемые дата-центром, подберут оборудование, рассчитают нагрузку на системы электроснабжения и охлаждения.

При реализации проекта «под ключ» специалисты создадут схему инженерных коммуникаций, подготовят фундамент для конструкции, спроектируют привязку к инженерным сетям, сетям связи, ЛВС, системы информационной безопасности, обработки и хранения данных.

Важный аспект при внедрении модульных дата-центров – совместная разработка решения интегратором и производителем. Для выбора подходящего типоразмера и состава ЦОДа нужно учесть потребности и ресурсы заказчика: количество и тип телекоммуникационных шкафов, электрическую нагрузку на них, мощность системы холодоснабжения, электроснабжения, источников бесперебойного питания и систем безопасности. Все эти элементы инженерной инфраструктуры будут подбираться индивидуально для каждого проекта, потребуют детальной проработки и компоновки внутри объекта.

«Мы уверены, что в ближайшие несколько лет МЦОД будут востребованы на рынке. Такие решения внедряются за 6 месяцев, тогда как на строительство классического дата-центра уходит 1,5-2 года. Кроме этого, с марта текущего года в России действует новый норматив СП 541.1325800.2024 «Проектирование ЦОД», который упрощает планирование и учет специфики модульных решений и позволяет быстрее внедрять готовые модули по типовым схемам, – сказал директор по направлению инженерной инфраструктуры Step Logic Алексей Белов. – Предпосылкой высокого спроса на модульные ЦОД станет развитие технологий, требующих распределенной ИТ-инфраструктуры, таких как ИИ, 5G, IoT, AI. Уже сегодня многие заказчики рассматривают МЦОД в качестве edge-решения для систем видеонаблюдения, «умного города» и резервных ИТ-платформ».