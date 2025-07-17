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RuPost стал доступен в K2 Cloud

Компании «Рупост» (входит в «Группу Астра») и K2 Cloud сообщили о доступности почтового сервера RuPost для клиентов облачной платформы K2 Cloud в рамках продукта «Импортонезависимые сервисы».

RuPost — это современный российский почтовый сервер, обеспечивающий быстрый и безопасный переход с зарубежных решений. Платформа отличается простотой развертывания, полной совместимостью с популярными почтовыми клиентами и поддержкой всех необходимых корпоративных функций. В составе решения представлены: удобный веб-интерфейс для работы через браузер и универсальный кроссплатформенный клиент Desktop X, создающий единое пространство для корпоративных коммуникаций.

Продукт доступен по гибкой подписочной модели с ежемесячной оплатой за пользователя в рамках комплексного предложения по импортозамещению. Все решения работают в составе инфраструктурного стека K2 Cloud и включают антивирусную защиту KES, защиту почты KSMG, облачное резервное копирование, удаленный доступ Ngate, двухфакторную аутентификацию, сертификацию PKI и шифрование каналов. Каждый компонент сопровождается технической поддержкой на всех этапах эксплуатации.

«Расширение продуктовой линейки в облаке K2 Cloud подтверждает нашу стратегию создания полной технологической платформы на базе отечественных решений. RuPost является частью нашего комплексного предложения по импортозамещению. Это не просто отдельный продукт, а элемент инфраструктурного стека, с которым заказчик получает готовую экосистему — от операционной системы до почты в защищенной облачной среде», — сказал Максим Завьялов, руководитель практики локализации и импортозамещения K2 Cloud.

«Интеграция RuPost в K2 Cloud — это новый уровень доступности корпоративной почты. Теперь компании могут получить полноценную альтернативу зарубежным решениям в формате готового облачного сервиса, что позволит быстро, удобно и качественно перейти на российскую почтовую систему, которая уже зарекомендовала себя не только среди тысяч заказчиков, но и получила заслуженные первые места в различных рейтингах», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

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