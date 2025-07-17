Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт»

В 2023 г. в Удмуртии начался масштабный проект по замене иностранного ПО на отечественные решения. Инициатором выступила региональная команда Министерства цифрового развития. В проекте участвовали Центр Цифровых Технологий, компания «АйТи-Опт» и разработчик решения — «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Проект по импортозамещению системного программного обеспечения в органах государственной власти Удмуртии предполагал миграцию рабочих мест на отечественную операционную систему «Ред ОС», внедрение централизованной системы управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ» и создание единого домена региона.

Причиной цифрового импортозамещения в республике, как и в других регионах, стали новые требования законодательства и выполнение норм в области инфобезопасности, требующих внедрения отечественных решений — из реестра ПО Минцифры России. Кроме того, в органах власти Удмуртии возникла необходимость модернизации собственной информационно-технологической базы и потребность в многофункциональных решениях, полностью исключающих применение иностранных решений.

В задачи проекта по внедрению ИТ-продуктов «Ред Софт» входили: плавный переход на «Ред ОС», позволявший повысить технологическую независимость региона; автоматизация рутинных процессов администраторов по обслуживанию и конфигурированию парка автоматизированных рабочих мест с помощью «Ред АДМ»; сохранение функциональности сервисов на время миграции за счет организации гетерогенной инфраструктуры, чтобы поддерживать единовременную работу контроллеров доменов как на базе Microsoft Active Directory, так и на базе «Ред АДМ»; ввод в действие нового программного обеспечения без увеличения трудозатрат и численности технических специалистов. Для этого было предусмотрено проведение обучения по работе с продуктами «Ред Софт».

Особенности проекта

Уникальность проекта определял его масштаб. Проект затрагивал работу различных ведомств Удмуртской Республики, в том числе: Министерства цифрового развития, Министерства здравоохранения, Администрации Главы Республики, Правительства Республики, Службы гражданской защиты. Всего миграции органов власти Удмуртии на «Ред ОС» подлежали более 2,5 тыс. рабочих мест в 31 органах государственной власти (ОГВ).

ИТ-инфраструктуру региона отличало отсутствие единого реестра эксплуатируемого оборудования. Помимо того, миграция новых решений осложнялась разветвленностью и неоднородностью парка устройств: в организациях были свои уникальные конфигурации компьютеров.

Летом 2024 г. Правительство Удмуртии подписало соглашение о сотрудничестве с «Ред Софт». Первым шагом в сторону реализации соглашения стала передача 15 тыс. лицензий «Ред ОС» в образовательные учреждения. Разработчик предоставил лицензии для учебных целей на безвозмездной основе. Проект внедрения операционной системы был спланирован до января 2026 г., но прошел с опережением, завершившись в 2025 г.

Этапы проекта

Проект миграции спланировали инженеры Центра Цифровых Технологий, «АйТи-Опт» и «Ред Софт», уже работавшие над цифровой трансформацией региона. План позволял не останавливать привычные процессы и перенести пользователей из одной системы в другую с сохранением функционала и прав доступа.

Работа состояла из пяти этапов.

Анализ текущей ИТ-инфраструктуры. Определены технические характеристики зарубежных компонентов и критические процессы, в которых они принимают участие.

Разработка плана замещения. Определены необходимые ресурсы, написано техническое задание, установлены сроки и бюджетные ограничения.

Подготовка резервного копирования настроек информационных систем позволила обеспечить безопасность данных и упростить процесс перехода на отечественное ПО.

Тестирование решения началось в первую половину 2024 г.

Обучение персонала работе с продуктами «Ред Софт» проходило в течение 2024 г.

Специалисты «АйТи-Опт» настроили централизованное управление доменом в «Ред АДМ» к середине 2024 г. Это позволило региональным властям соблюсти требования законодательства в области импортозамещения и получить безопасный и удобный в использовании ИТ-продукт.

Летом сотрудники регионального Министерства цифрового развития создали центр компетенций на базе Центра Цифровых Технологий (ЦТТ) республики, в котором ИТ-специалисты, работающие в органах власти Удмуртии, были вовлечены в работу над проектом. Важную роль сыграли экспертные консультации «Ред Софт» и обучение персонала государственных организаций. Для различных групп сотрудников специалисты подготовили обучающие материалы: вебинары, техническую документацию и короткие видео.

Реализация гетерогенной инфраструктуры с одновременной работой контроллеров домена на базе Microsoft Active Directory и на базе «Ред АДМ» обеспечила плавный переход с сохранением функциональности. Кроме того, была внедрена терминальная ферма на базе регионального ЦОД для запуска несовместимого ПО и ИС в режиме удаленного подключения.

К концу 2024 г. специалисты «Ред Софт» подключили необходимые сетевые каталоги и персонализировали рабочие места пользователей на РЕД ОС. Централизованное управление ИТ-инфраструктурой в «Ред АДМ» позволило оперативно выявлять и устранять проблемы, а также повысило качество обслуживания пользователей.

Итоги и планы

Более 2 000 рабочих мест органов власти переведены на «Ред ОС», что составляет 85% от общего числа рабочих мест ОГВ. Правительство и ведомства объединены в единый домен региона на базе «Ред АДМ».

К системе «Ред АДМ» подключен 31 орган государственной власти, а также 30 органов местного самоуправления. Это позволило снизить затраты на обслуживание и автоматизировать процессы управления.

Проект по организации единого домена «Ред АДМ» в Удмуртии стал первым подобным опытом в регионе, позволил укрепить цифровой суверенитет, снизить зависимость от импортных решений и обеспечить соответствие актуальным нормативно-правовым актам и повысить эффективность управления ИТ-инфраструктурой.

В 2025–2026 гг. новые решения будут внедрены и в региональных организациях, включая информационные системы. Минцифры региона запланировало дальнейшее тиражирование системы на более чем 25 тыс. рабочих мест подведомственных учреждений. Также в планах развития информационно-коммуникационный технологий Министерством цифрового развития Удмуртии предусмотрено проведение образовательных мероприятий под руководством рабочих групп.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт»: «Это не первый, но один из самых ответственных проектов внедрения решений «Ред Софт» в региональных органах власти. Внушительный список организаций, министерств и ведомств Удмуртской Республики подразумевал повышенные требования к безопасности и качеству ИТ-решений. С нашей поддержкой инженеры «АйТи-Опт» провели тщательное пилотирование системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред АДМ». Не менее важно было обеспечить совместимость продуктов со специализированным софтом заказчика. Грамотная работа специалистов позволила завершить проект с опережением, уже в этом году. Благодарим АйТи-Опт за совместную работу, а руководство Удмуртии за оказанное доверие».

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики: «Цифровизация социальной сферы и госуправления для нас одна из ключевых задач. Безусловно, приоритет — отечественные ИТ-решения. Соглашение с компанией «Ред Софт» поможет нам начать замещение иностранного ПО российским. Операционная система РЕД ОС успешно прошла апробацию у нас и имеет все шансы стать одним из драйверов цифрового импортозамещения в регионе».