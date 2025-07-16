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МТС добавила интернет-скоростей одному из самых холодных городов мира

МТС обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE-2600 на ряде базовых станций в городе Дудинка Красноярского края. В результате проведенных работ МТС расширила пропускную способность сети 4G, увеличила скорость и улучшила покрытие мобильного интернета для более 20 тыс. жителей Таймырского Долгано-Ненецкого района, а также туристов со всего мира. Об этом CNews сообщили представители МТС.

LTE-скорости МТС выросли в окрестностях основных достопримечательностей Дудинки. В частности, улучшения заметны на центральной площади, у Таймырского краеведческого музея и Таймырского дома народного творчества. Поскольку на полуострове проживают коренные кочевые народы Севера, на центральной площади Дудинки отмечаются массовые праздники долганов, ненцев и эвенков. Например, праздник Хэйро, день оленевода или день рыболова. Теперь во время поездок путешественники могут отправлять фотографии близким и вести стримы в социальных сетях.

Цифровой апгрейд сети МТС затронул также жилые массивы и социально значимые объекты Дудинки. В частности, покрытие усилили в микрорайоне № 5, где расположены Таймырский колледж, школа, библиотека, отделение почты и ветеринарная клиника. Теперь жители Дудинки смогут с большим комфортом получать дистанционную медицинскую помощь и учиться, пользоваться государственными сервисами, заходить в банковские приложения, а также общаться через интернет.

В зону обновления сети МТС попал и порт Дудинки, важнейшая транспортная артерия мира. Зимой порт, куда заходят и атомные ледоколы, связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, а летом — речным сообщением с Диксоном и Красноярском. Усиление сети МТС позволит реализовывать в терминале передовые цифровые решения. Например, развернуть выделенную технологическую сети связи Private LTE, которая обеспечит стабильную связь в суровых морских условиях, а также позволит внедрить сервисы по управлению персоналом или удаленным транспортом. Такая приватная сеть уже запущена для одного из крупнейших нефтеналивных терминалов РоссииТаманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в группу ОТЭКО.

«Дудинка Красноярского края считается одним из самых холодных городов в мире — и самым северным городом с населением более 20 тыс. человек. Мы гордимся не только тем, что строим здесь сеть и делаем жизнь наших абонентов комфортнее, но и социальными проектами, которые реализовываем, окунаясь в культуру нашего необъятного края. Одним из таких проектов стал сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера», в основу которого легли сказания малочисленных народов, проживающих в том числе и на Таймыре. Познакомиться с книгой может каждый — цифровая и аудиоверсии доступны любому на книжном сервисе МТС «Строки»», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС модернизировала работу домашнего интернета в Норильске и Дудинке, расширив пропускную способность магистрального канала связи на 20%.

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