«Корус Консалтинг» и «Интегрированные Системы Управления» объявляют о стратегическом партнерстве

ГК «Корус Консалтинг» и ИТ-разработчик «Интегрированные Системы Управления» заключили партнерское соглашение для совместной реализации проектов в области интегрированного бизнес-планирования на платформе Knowledge Space. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Платформа Knowledge Space позволяет реализовать подход IBP в полном объеме — от прогнозирования спроса и календарного планирования производства до сценарного моделирования. Решение используется в нефтегазовой, металлургической, химической, фармацевтической и FMCG-отраслях.

Добавление нового решения в продуктовый портфель позволит «Корус Консалтинг» подбирать наиболее подходящий продукт под индивидуальные потребности клиентов. Специалисты «Корус Консалтинг» уже прошли обучение на платформе Knowledge Space, получили официальные сертификаты и готовы к реализации проектов в различных отраслях.

Платформа Knowledge Space особенно актуальна для компаний, заинтересованных в импортонезависимых продуктах и стремящихся к высокой прозрачности и согласованности всех плановых процессов.

«Один из ключевых запросов бизнеса сегодня — это возможность управлять компанией в условиях неопределенности. Мы рады предложить нашим клиентам платформу, которая помогает принимать взвешенные решения и быстро адаптироваться к изменению условий рынка», — сказал Алексей Ходев, директор департамента EPM ГК «Корус Консалтинг».

«Платформа Knowledge Space в сочетании с экспертизой “Корус Консалтинг” значительно расширяет возможности бизнеса по организации ключевых процессов планирования, бюджетирования, автоматизированного управления производством и другим направлениям», — отметил Павел Козанов, коммерческий директор ООО «Интегрированные Системы Управления».