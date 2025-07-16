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HOSTVM VDI и «Колибри-АРМ»: cовместимость для надежной защиты конфиденциальных данных в виртуальной среде

HOSTVM и «Колибри-АРМ» объявляют о подтвержденной совместимости своих флагманских продуктов: решения для виртуализации рабочих столов HOSTVM VDI и системы для управления гетерогенной ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ». Это означает, что клиенты смогут использовать эти решения совместно для обеспечения доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

HOSTVM VDI позволяет организациям централизованно управлять виртуальными рабочими столами, сокращая расходы на ИT-инфраструктуру и упрощая процессы администрирования виртуальной инфраструктуры. «Колибри-АРМ», в свою очередь, обеспечивает операционную поддержку на уровне каждого виртуального рабочего стола, позволяя ИТ-отделам реагировать, в том числе, и на вызовы в сфере ИБ.

«Партнерство с «Колибри-АРМ» позволяет нам предоставить комплексное решение для виртуализации рабочих мест, отвечающее самым высоким требованиям безопасности», – сказала Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HOSTVM.

«Ключевой запрос рынка, кроме качества ПО, – это количество совместимых между собой решений для сохранения работоспособности всех внутренних бизнес-процессов. Поэтому успешное тестирование на совместимость с отечественной платформой виртуализации HOSTVM позволяет нам предлагать рынку современный инструмент управления ИТ-инфраструктурой, который обеспечивает соответствие требованиям компаний к безопасности, стабильности, гибкости в развертывании решений и их масштабируемости», – отметил заместитель директора по продукту «Колибри-АРМ» Роман Косачев.

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