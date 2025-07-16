«1С Про Консалтинг» разработала ИИ-помощника для платформы «1С»

«1С Про Консалтинг» представила рынку ИИ-секретаря «Просковья», который позволит задавать запросы в «1С» на естественном языке. Инструмент поможет находить нужную информацию по смыслу, а также общаться с системой в свободной форме, используя разговорную речь.

«Просковья» — это новая разработка «1С Про Консалтинг», реализованная в виде корпоративного мессенджера, которая помогает в считаные секунды сориентироваться в большом объеме корпоративной информации. Инструмент можно адаптировать под специфику работы конкретной компании и интегрировать с существующими системами на платформе «1С».

Системы «1С» хранят большой массив как формализованных, так и неформализованных данных. К первым относятся проводки, документы и другие структурированные данные с четким форматом хранения. Кроме того, в «1С» накапливаются разнообразные неупорядоченные сведения — тексты договоров, технические задания и файлы в форматах pdf, doc, xls, ppt и др., в которых сложно вести поиск по смыслу. Новый ИИ-помощник «Просковья» упростит обработку таких данных, позволяя находить информацию по смысловому содержанию.

Продукт представляет собой on-premise-архитектуру, где специальный сервер выступает посредником между системой «1С» и языковыми моделями. Сервер предоставляет REST API и реализует RAG-функциональность для обработки запросов от различных клиентов, включая Telegram. Пользователи могут задавать вопросы по данным, хранящимся в одной базе «1С» из другой или через Telegram, не заходя непосредственно в «1С».

Одна из возможностей «Просковьи» — получать запросы и давать ответы на естественном языке. Пользователь может формулировать запросы в свободной форме, используя естественный язык, а языковая модель формирует ответы из данных, на которых она заранее обучена, в том числе из документов, доступных в базах «1С». Это позволяет находить нужную информацию без необходимости точного соответствия ключевых слов.

«Просковья» поддерживает использование как внешних, так и внутренних LLM, но её основной приоритет – это работа внутри корпоративного контура. Это особенно важно для клиентов, работающих с финансовыми, кадровыми и зарплатными данными, которые требуют высокой степени защиты. Все компоненты системы, включая базу «1С», сервер-посредник и языковую модель, размещаются внутри защищенного периметра. В качестве опции возможно подключение внешних решений, таких как GigaChat.

«Наш продукт по функционалу близок к популярным мессенджерам для общения с LLM. Однако у него есть важное преимущество — глубокая интеграция с «1С», которая позволяет встраиваться в объекты системы. Например, если пользователь работает с авансовым отчетом и ему нужно уточнить детали, то он получает доступ к мессенджеру прямо из документа. Причем система понимает контекст: если чат открыт из авансового отчета, то и информацию ИИ будет искать по нему», — сказал Алексей Ваганов, технический архитектор компании «1С Про Консалтинг».

В планах «1С Про Консалтинг» дальнейшее развитие ИИ-помощника. В компании планируют дополнить функциональность «Просковьи» возможностью обработки входящих документов, напоминания о важных событиях и встречах, а также формирования стандартных отчетов.