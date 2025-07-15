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Исследование: рынок MES-систем в России превысит 16,64 млрд рублей к 2028 году

«АНТ-ЦС» провела исследование систем управления производством (MES) и расширенного планирования (APS). Согласно исследованию, к 2028 г. объем российского рынка MES-систем превысит 16,64 млрд руб.

По прогнозам «АНТ-ЦС», до 2028 г. среднегодовой темп роста (CAGR) российского рынка MES-систем составит 11% в год. В сочетании с более чем 50 активными разработчиками это говорит о сформировавшемся зрелом сегменте.

На данный момент предприятия предъявляют следующие требования к MES-системам: построение на модульной архитектуре; совместимость с АСУ ТП; готовность MES-системы к поэтапному внедрению.

Объем российского рынка систем расширенного планирования (APS) сегодня составляет всего 499 млн руб., но именно в этом сегменте «АНТ-ЦС» наблюдает потенциал для роста. По прогнозам компании, к 2028 г. объем рынка APS-систем превысить 766,23 млн руб. Среднегодовой темп роста (CAGR) также будет держаться на уровне 11%.

«Сегодня многие компании воспринимают цифровизацию как гонку за «самыми продвинутыми» ИТ-решениями. Но реальность такова: даже самая технологичная MES- или APS-система окажется бесполезной, если ее нельзя быстро адаптировать под конкретный цех, сменный график или нестандартные производственные циклы. Клиенты ждут от поставщиков не просто «коробочного» решения, а компетентного партнёра, который сможет адаптировать систему под их особенности производства. Цифровизация больше не следует жестким стандартам – стандарты подстраиваются под реальное производство. Наша задача – не просто закрыть вакантное место в линейке импортозамещения, а развивать решения, которые будут эволюционировать вместе с бизнесом заказчика», – отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

Основным вызовом для разработчиков MES- и APS-систем станет цифровизация предприятий агропромышленногоа комплекс. АПК предъявляет самые высокие требования к гибкости, адаптивности и интеграции цифровых решений среди всех направлений промышленности. Особенность АПК – высокая сезонность, географическая распределенность, сложная логистика и нестабильность внешних факторов, включая погоду, урожайность, циклы кормления и другие.

Основные требования АПК к MES- и APS-системам: динамическое планирование под реальные условия поля, склада и транспорта; предиктивные модели поставок, основанные на агрономических и погодных данных; интегрирование данных с распределенных объектов (фермы, элеваторы); специфику государственного учета и агрологистики.

Учитывая все сложности АПК, разработчики ИТ-решений сегодня ведут активную работу по адаптации своих систем под нужды данной отрасли. Например, «АНТ-ЦС» ведет адаптацию систем «ИМУС» и «ОптИМУС», создавая условия для сквозного контроля и точного планирования – от фермы до перерабатывающего предприятия.

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