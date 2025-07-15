Группа «Самолет» выпустила обновленное решение по управлению документацией на строительных проектах — модуль «10D СОД»

Группа «Самолет» выпустила обновленное решение по управлению документацией на строительных проектах — модуль «10D СОД». Предыдущая версия охватывала только рабочую документацию, но теперь модуль поддерживает полный цикл работы со всеми видами инженерно-технической документации: проектной, рабочей, исходно-разрешительной. Об этом CNews сообщили представители ГК «Самолет».

10D СОД помогает техническому заказчику контролировать актуальность и комплектность, проектным организациям — настроить полностью прозрачный алгоритм, а производителям работ — получать доступ к нужным чертежам. Модуль разработан с учетом реальных процессов строительных компаний и позволяет упростить коммуникации между всеми участниками, полностью устранив необходимость в сторонних сервисах и мессенджерах.

Решение обеспечивает централизованное хранение документов по готовой структуре, что позволяет сразу начинать работу и не тратить время на дополнительные настройки.

Система поддерживает пакетную загрузку документов в разных форматах и автоматически подсказывает, если в комплекте не хватает обязательных файлов — например, пояснительной записки или чертежа. Также появится подсказка, если файл загружен в неверном формате. Типовые маршруты согласования дают возможность назначать ответственных за проверку документации и легко отслеживать статус комплекта. Реализована поддержка юридически значимой ЭЦП — для удостоверения подлинности и неизменности документов, это избавляет от необходимости ждать ручную подпись и пересылать сканы. Практика показала, что переход на цифровой формат ускоряет выпуск рабочей документации в 3–3,5 раза.

Особое внимание в «10D СОД» уделено контролю актуальности: подрядчики обязаны подтвердить в системе получение комплектов, а каждый документ содержит QR-код для моментальной проверки его версии прямо на строительной площадке. Это полностью исключает ситуации, когда использование устаревшей документации оставалось незамеченным и приводило к ошибкам. Теперь заказчик в любой момент видит, какие чертежи применяются в работе, и может быть уверен, что на площадке задействуют только актуальные версии. Таким образом, уровень контроля над документацией повышается с неопределенного до фактически 100%.

Все изменения в документации фиксируются в системе с историей, причинами и в перспективе — оценкой стоимости, что избавляет участников проекта от бесконечных согласований по почте и PDF-файлов с правками. Пользователи также могут оставлять замечания прямо в документах, что ускоряет процесс коммуникации. Встроенный журнал авторского надзора помогает своевременно фиксировать отклонения и согласовывать незначительные изменения без перевыпуска всего комплекта рабочей документации.

«Системы управления документацией в основном создаются с акцентом на проектировщиков. Мы пошли дальше: «10D СОД» — это инструмент, который наводит порядок в документах и коммуникации на стройке в целом, у него легкий и удобный интерфейс, четкая и логичная структура, поэтому он понятен всем участникам — от заказчика до прораба. И главное — теперь на распространение комплекта документации тратятся не дни, а всего 3–5 минут. Вы всегда уверены, что на площадке все работают только по актуальной версии — это сводит к нулю риск дорогостоящих ошибок и переделок, а также положительно влияет на общие сроки проекта. Также отмечу, что модуль доступен для внедрения другим участникам рынка», — отметил Дмитрий Самоходкин, CEO «Самолет 10D».