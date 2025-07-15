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Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател»

Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, и «Дельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии для аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В рамках проекта «Дельта Телеком» внедрила российскую платформу унифицированных коммуникаций РТУ, разработанную компанией «Сател».

Основной задачей проекта являлась замена установленной у заказчика зарубежной телефонной станции. В связи с уходом вендора с российского рынка связи данное оборудование не имело технической поддержки, ремонт и закупка запасных частей стали невозможны. Кроме того, программное обеспечение АТС не отвечало требованиям и стандартам индустрии на текущем этапе.

Для обеспечения эффективной работы заказчика было необходимо перейти на новейшие технологии связи и создать условия для дальнейшего развития системы телефонии.

Для реализации ключевых целей проекта было выбрано решение «Российский телефонный узел» (РТУ). РТУ является полностью российской разработкой и представляет собой VoIP-платформу повышенной надежности, обеспечивающую возможность использования всех ключевых преимуществ современных видов коммуникаций. Интеграция РТУ в ИТ-инфраструктуру Госсобрания Якутии позволила повысить качество корпоративной связи, улучшила управляемость телекоммуникационными процессами, а также значительно снизила издержки на обслуживание ведомственной телефонии.

«Внедрение РТУ позволяет обеспечить бесперебойную телефонную связь даже в самых отдаленных регионах России, а технология «Микро РТУ» обеспечивает надежную защиту от перебоев соединения между абонентами даже при нестабильной связи с центром платформы», – отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании «Сател».

Платформа РТУ состоит из множества функциональных компонентов, каждый из которых может быть многократно дублирован и резервирован, благодаря чему обеспечивается высокий уровень отказоустойчивости. Кроме этого, модульная структура РТУ дает возможность подобрать функциональные компоненты под особенности каждого конкретного проекта.

В текущем проекте заказчик получил возможность использовать современные мобильные приложения вендора на смартфонах, возможность записи разговоров и других современных функций. В дальнейшем планируется использование видеоконференцсвязи, а также наращивание внутренней номерной емкости.

«В современных реалиях задача перехода с зарубежных решений на российские стала одной из самых актуальных. «Дельта Телеком» более четверти века создавала проекты на базе оборудования компании Avaya – признанного основоположника современных платформ в телекоммуникациях. Ценный опыт этого партнёрства мы используем сейчас при проектировании импортозамещения для наших заказчиков, используя принцип – выбирать лучшее. Подтверждаем, что решение РТУ соответствует данной цели, как по функциональности программного обеспечения, так и по уровню поддержки, предоставляемой вендором», – сказала Алла Пучкова, генеральный директор компании «Дельта Телеком».

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