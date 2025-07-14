ITGlobal.com занял четвертое место в рейтинге провайдеров IaaS Enterprise 2025 от CNews

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, занял четвертое место в рейтинге «Провайдеры IaaS Enterprise 2025» по версии аналитического центра Market CNews. В исследовании оценивались такие параметры, как поддерживаемые гипервизоры, процессоры, уровни защищенности. заявленные SLA, стоимость конфигураций, наличие тестового периода и характеристики ЦОДов. Высокие оценки по совокупности этих показателей позволили ITGlobal.com войти в число лидеров рынка.

По статистике ITGlobal.com, корпоративным клиентам с высоконагруженными системами все еще принципиально важен индивидуальный подход и возможность адаптации ИТ-инфраструктуры под специфику бизнеса. Компании часто выходят за рамки стандартных коробочных предложений. Им важно, чтобы комплексное решение поставщика услуг позволяли быстро запускать и масштабировать сервисы, обеспечивать надежность и соответствовать их специфическим требованиям к безопасности.

«Сегодня ITGlobal.com находится на этапе устойчивого роста. Мы последовательно расширяем инфраструктуру: за последний год запустили дата-центр в Узбекистане, второй — в Казахстане, а также значительно увеличили мощности в ОАЭ. Помимо этого, внедряем в нашу облачную платформу современные процессоры Intel Gen 5, новые системы хранения данных и передовые GPU-карты — A100 и H200. Мы предлагаем как виртуальные ресурсы с GPU, так и аренду выделенных серверов с GPU, в том числе и суперкомпьютера Nvidia SuperPOD. Особое внимание мы уделяем проработке и сопровождению частных облаков, а также возможности кастомизации инфраструктуры под требования приложений. Наше ключевое преимущество — скорость активации услуг и гибкость. Такая стратегия позволяет реализовывать комплексные проекты и занимать лидирующие позиции на рынке», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITGlobal.com.

ITGlobal.com предлагает облачные решения с высокой производительностью и отказоустойчивостью. Компания располагает дата-центрами в России, Казахстане, Узбекистане, Нидерландах, ОАЭ и других странах, что обеспечивает соблюдение локальных регуляторных требований и минимальные задержки для клиентов по всему миру.