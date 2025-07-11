«МегаФон» запустил умного помощника для Водоканала Северной Осетии

О состоянии лицевых счетов за водоснабжение жители Северной Осетии теперь могут узнать у голосового робота. Его для Водоканала в республике подключил «МегаФон». Умного помощника не придется ждать в очереди, он не ошибается в расчетах и сможет напомнить о пропущенном платеже. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Голосовой робот круглосуточно отвечает на вопросы по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению. Система, не привлекая оператора, обрабатывает звонки, что привело к снижению нагрузки на сотрудников предприятия. Также робот самостоятельно может связаться с абонентом и напомнить о задолженности за услуги ЖКХ.

«Интеллектуальный помощник уже показал свою высокую эффективность. Его настройка и запуск не занимают много времени. Данное цифровое решение помогло повысить платежную дисциплину клиентов, которых у нас больше 150 тыс. Жители региона своевременно и систематически получают информацию о состоянии своих счетов и ответственнее относятся к их пополнению», — сказал врио Генерального директора ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» Тамерлан Кцоев.

«Мы планируем расширять возможности интеллектуального робота и это не единственный наш совместный проект с данной ресурсоснабжающей организацией. Водоканал уже использует “Виртуальную автоматическую телефонную станцию” МегаФона. Система связи работает в “облаке”, используя IP-телефонию, то есть для передачи телефонных звонков используется интернет вместо традиционного физического оборудования АТС, — прокомментировал директор «МегаФона» в Республике Северная Осетия - Алания Ацамаз Бесолов. — Это особенно важно для таких предприятий, как Водоканал, потому что позволяет быстро масштабировать систему без закупки дорогого оборудования, а также управлять ею удаленно».

Ранее «МегаФон» подключил для Водоканала систему онлайн-мониторинга потребления воды. Она непрерывно считывает и обрабатывает необходимые показания и передает их. Данные жильцов автоматически передаются в УК или ТСЖ, тем самым, исключая риск ошибок при расчете цены за воду.