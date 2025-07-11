Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» подтвердили совместимость OpenBPM и «Ред ОС 8»

Специалисты компаний «Хоулмонт» и «Ред Софт» завершили тестирование совместной работы российской платформы для комплексной автоматизации бизнес-процессов OpenBPM с операционной системой «Ред ОС 8». Испытания подтвердили полную совместимость решений, их стабильную и надежную работу. По итогам проверки компании выпустили соответствующие сертификаты.

Подтвержденная совместимость продуктов позволяет заказчикам оперативно внедрять отечественные ИТ-решения без дополнительных доработок и затрат, обеспечивая технологическую независимость и безопасность.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт». Все компоненты находятся в защищенном репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

OpenBPM — новая российская платформа для управления бизнес-процессами, разработанная «Хоулмонт». Продукт относится к классу «09.01 Средства управления бизнес-процессами (BPM)» и предназначен для замены зарубежных решений, таких как Camunda. OpenBPM включает собственный BPM-движок, гибкую архитектуру и инструменты для построения систем разной сложности. Инженерная группа «Хоулмонт» не только осуществляет текущее сопровождение, но и оказывает помощь в подготовке и проведении пробных миграции, а также консультирует по вопросам проектирования отказоустойчивых и высоконагруженных конфигураций.

«Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» сотрудничают на протяжении многих лет, и в рамках партнерства регулярно выполняют проверки новых продуктов на совместимость. Все это позволяет заказчикам с уверенностью выбирать российские продукты, оставаясь при этом на актуальном технологическом уровне», — сказал Игорь Клопотов, директор продукта OpenBPM.

«Совместимость OpenBPM с «Ред ОС 8» подтверждает, что российские ИТ-решения не уступают зарубежным аналогам по надежности и функциональности. Наша операционная система обеспечивает стабильную работу критически важных приложений, а партнерство с «Хоулмонт» позволяет предлагать рынку готовые комплексные решения для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Совместные усилия компаний способствуют развитию отечественной ИТ-экосистемы, обеспечивая бизнес и государственные организации современными, безопасными и совместимыми решениями.