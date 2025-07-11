CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО
|

Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» подтвердили совместимость OpenBPM и «Ред ОС 8»

Специалисты компаний «Хоулмонт» и «Ред Софт» завершили тестирование совместной работы российской платформы для комплексной автоматизации бизнес-процессов OpenBPM с операционной системой «Ред ОС 8». Испытания подтвердили полную совместимость решений, их стабильную и надежную работу. По итогам проверки компании выпустили соответствующие сертификаты.

Подтвержденная совместимость продуктов позволяет заказчикам оперативно внедрять отечественные ИТ-решения без дополнительных доработок и затрат, обеспечивая технологическую независимость и безопасность.

«Ред ОС» — это российская операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций. Разработка «Ред ОС» ведется в защищенной инфраструктуре «Ред Софт». Все компоненты находятся в защищенном репозитории на территории России. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

OpenBPM — новая российская платформа для управления бизнес-процессами, разработанная «Хоулмонт». Продукт относится к классу «09.01 Средства управления бизнес-процессами (BPM)» и предназначен для замены зарубежных решений, таких как Camunda. OpenBPM включает собственный BPM-движок, гибкую архитектуру и инструменты для построения систем разной сложности. Инженерная группа «Хоулмонт» не только осуществляет текущее сопровождение, но и оказывает помощь в подготовке и проведении пробных миграции, а также консультирует по вопросам проектирования отказоустойчивых и высоконагруженных конфигураций.

«Компании «Ред Софт» и «Хоулмонт» сотрудничают на протяжении многих лет, и в рамках партнерства регулярно выполняют проверки новых продуктов на совместимость. Все это позволяет заказчикам с уверенностью выбирать российские продукты, оставаясь при этом на актуальном технологическом уровне», — сказал Игорь Клопотов, директор продукта OpenBPM.

«Совместимость OpenBPM с «Ред ОС 8» подтверждает, что российские ИТ-решения не уступают зарубежным аналогам по надежности и функциональности. Наша операционная система обеспечивает стабильную работу критически важных приложений, а партнерство с «Хоулмонт» позволяет предлагать рынку готовые комплексные решения для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Совместные усилия компаний способствуют развитию отечественной ИТ-экосистемы, обеспечивая бизнес и государственные организации современными, безопасными и совместимыми решениями.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще