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ФСТЭК России сертифицировала процесс безопасной разработки ОС «Аврора» и «Аврора Центр»

«Открытая мобильная платформа» получила сертификат соответствия №6 ФСТЭК России, который удостоверяет, что процессы безопасной разработки, реализованные компанией, соответствуют требованиям национального стандарта ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

Сертификат выдан на основании экспертного заключения Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН (ИСП РАН), аккредитованного на проведение работ по оценке соответствия процессов безопасной разработки органа по сертификации.

«Открытая мобильная платформа» является одной из шести первых компаний, получивших данный сертификат. Сертификация процессов безопасной разработки проводилась на примере флагманских продуктов компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр». Это большие продукты, и внедрение для них процессов РБПО — длительный и сложный процесс. Получение сертификата на процессы безопасной разработки — это очередное доказательство, что потребители продуктов компании могут быть уверены в качестве продукта и возможности его использования в критически важных информационных системах.

«Полученный сертификат подтверждает, что в нашей компании выстроены надежные и качественные процессы безопасной разработки, что позволяет самостоятельно проводить исследования, связанные с внесением изменений в сертифицированные продукты без привлечения испытательной лаборатории. В свою очередь, это значительно сокращает срок выпуска обновлений. На текущий момент только шесть компаний в России смогли сертифицировать свои процессы безопасной разработки», — отметил руководитель проекта по внедрению РБПО Сергей Юдин.

Несмотря на наличие слова «разработка» в названии стандарта, он охватывает постановку требований, работу с цепочками поставки, тестирование и многое другое — всего 25 процессов. Внедрение безопасной разработки продолжалось не один год и будет продолжено и после получения сертификата, поскольку «Открытая мобильная платформа» постоянно улучшает процессы создания передовых продуктов.

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