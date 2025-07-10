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Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого прошел с 23 мая по 4 июля 2025 г. Свыше 133,8 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал «Смотри ЕГЭ» общей продолжительностью более 5,3 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом увеличилась более чем в три раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В основном периоде ЕГЭ было задействовано свыше 70,3 тыс. аудиторий в более 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Экзамены также прошли в зарубежных образовательных организациях на базе посольств и консульств в 55 странах. В каждом помещении «Ростелеком» установил не менее двух современных IP-камер. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях России, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО. Видеонаблюдение было также установлено в 249 региональных центрах обработки информации, где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. Охват помещений видеонаблюдением составил 100%, что позволило обеспечить объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Все видеозаписи хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2026 г.

Нарушения во время экзаменов контролировали свыше 15,7 тыс. зарегистрированных на портале «Смотри ЕГЭ» наблюдателей и искусственный интеллект, который анализировал поведение выпускников на экзамене. Нейросеть фиксирует и подсвечивает использование запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и вынос из аудиторий контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени ИИ одновременно анализировал видеопоток из 300 аудиторий, а в офлайне — архивные видео из 1000 аудиторий в день. Всего нейросеть «Ростелекома» отметила более 1,1 тыс. подозрительных действий, свыше 800 из которых подтвердили модераторы. Большинство нарушений было связано с использованием микронаушников и других запрещенных специальных средств. Нейросеть продолжит проверку нарушений до окончания дополнительного периода экзаменов.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Система видеонаблюдения “Ростелекома” за ЕГЭ организована на базе защищенных высокоскоростных оптических каналов связи и состоит из цифровых IP-камер под управлением отечественного ПО, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания. С 2020 г. в процессе видеонаблюдения мы также применяем искусственный интеллект, технологии которого обеспечивают высокий уровень контроля и объективности экзаменационного процесса. Автоматизация рутинных операций позволяет сосредоточиться на ключевых задачах, напрямую влияющих на качество российского образования. Мы регулярно обучаем нейросеть и в этом году она значительно повысила эффективность выявления нарушений, превысив 70%. Это свидетельствует о надежности наших технологий и повышает доверие к процессу сдачи ЕГЭ».

Сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечил «Ростелеком Контакт-центр». Операторы обработали почти 7 тыс. обращений, поступивших по телефону бесплатной горячей линии в коде 8 800, и ответили более чем на 2,2 тыс. писем, полученных по электронной почте.

Генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Александр Святец: «“Ростелеком Контакт-центр” обеспечивает оперативную и качественную поддержку всех участников процесса. Наши операторы консультировали представителей органов исполнительной власти, сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аккредитованных наблюдателей и аналитиков, а также учителей, занятых в проверке работоспособности системы видеонаблюдения. В пиковые периоды одновременно работало до 16 операторов, что позволило сократить время ожидание ответа до нескольких секунд. Более половины звонков было успешно обработано автоматически с применением собственных разработок на базе технологий искусственного интеллекта, что подтверждает готовность контакт-центра к решению сложных задач и дает возможность поддерживать высокий уровень сервиса в условиях повышенной нагрузки».

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