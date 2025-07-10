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ИИ-разработка МТС поможет новосибирскому бизнесу снизить расходы на 40%

МТС сообщает о запуске платформы MWS Data для анализа больших данных. Решение включает инструменты на основе искусственного интеллекта и ориентировано на средний и крупный бизнес в различных сферах — от промышленности до розничной торговли. С помощью платформы компании смогут оптимизировать ресурсы за счет быстрой обработки информации, точных прогнозов, а также снизить расходы на хранение информации на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одна платформа позволяет централизованно хранить различные бизнес-данные: информацию о продажах, заказах, потребительском спросе, логистических операциях, платежах, оказываемых услугах и техническом состоянии оборудования. После загрузки в систему данные автоматически анализируются с помощью встроенных алгоритмов искусственного интеллекта. Это дает клиентам не просто облачное хранилище, но и рекомендации искусственного интеллекта, как использовать бизнес-данные. К примеру, платформа может предсказать спрос, сезонное ценообразование, проконтролировать инвентарь.

Платформа оснащена множеством агентов искусственного интеллекта, каждый из которых решает конкретные бизнес-задачи. Среди них — ИИ-агент для анализа данных по запросу от пользователя на естественном языке. Он преобразует текстовый запрос в SQL-код и готовит отчет с визуализацией. В результате все категории пользователей за несколько секунд получают доступ к сложной аналитике без привлечения разработчиков. Это делает работу с данными простой и доступной для всех категорий пользователей.

«Я уверен, такое решение может стать востребованным среди крупного и среднего бизнеса в нашем регионе. В Новосибирске MWS Data будет полезна в частности для больших заводов. Платформу можно будет использовать для мониторинга состояния станков и прочего оборудования, а также анализа эффективности производственных линий. Использование ИИ ускорит принятие решений, предотвратит простои и позволит сотрудникам сосредоточить свои силы на более важных задачах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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