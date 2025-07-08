В «Черкизово» тестируют возможности ИИ-ассистента Polina AI от ITFB Group

Группа компаний «Черкизово» запускает проект с ИИ-ассистентом Polina AI для повышения скорости подбора сотрудников. Решение от ITFB Group призвано помочь HR-команде эффективнее обрабатывать отклики с портала hh.ru и сосредоточиться на работе с наиболее релевантными кандидатами. Об этом CNews сообщили представители ITFB Group.

Сегодня для «Черкизово» быстрый подбор кадров — важная задача. На фоне большого числа вакансий рекрутеры обрабатывают сотни резюме вручную, затрачивая на это значительное время. Это стало поводом для поиска инструментов, которые позволят упростить рутинные процессы при сохранении качества отбора.

В рамках проекта шесть сотрудников HR-департамента начали использовать браузерное расширение Polina AI. Решение на базе технологий искусственного интеллекта анализирует резюме на hh.ru, автоматически оценивает их релевантность и формирует пул приоритетных кандидатов для более тщательной проработки. Внедрение прошло без изменений в ИТ-инфраструктуре, а старт тестирования занял всего несколько часов.

«Когда мы заходили в пилот, мы достаточно скептично относились к инструментам на основе ИИ — не были уверены, что технологии оценки и ранжирования кандидатов уже достигли того уровня, при котором они действительно облегчают работу рекрутера. Однако проект с Polina AI показал реальный эффект: время на обработку откликов сократилось, а качество отбора осталось высоким. Этот опыт позволил нам пересмотреть свои взгляды, глубже изучить рынок HR Tech и всерьёз задуматься о внедрении подобных решений в будущем», — сказал Алексей Ициксон, руководитель направления привлечения и адаптации «Черкизово».

«Проект с “Черкизово” — это важный для нас этап, позволяющий продемонстрировать возможности Polina AI в реальных бизнес-процессах крупной компании. Мы видим, что ИИ-технологии помогают упростить рутину для HR-команды и повысить точность отбора. Рассчитываем, что успешный опыт проекта станет основой для дальнейшего масштабирования решения», — отметил Вадим Казанцев, директор по развитию бизнеса ITFB Group.

На данный момент Polina AI тестируется в «Черкизово», и компания рассматривает возможность масштабного применения решения для повышения эффективности HR-процессов.