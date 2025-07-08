«Ростелеком» и ЕНКО создают цифровую стройплощадку будущего

«Ростелеком» и строительный холдинг ЕНКО заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Цель альянса — цифровизация инфраструктурного строительства с помощью современных телеком- и ИT-решений. Документ подписали генеральный директор ЕНКО Евгений Голубенко и директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгений Голубенко, генеральный директор холдинга ЕНКО: «Мы строим уникальные, современные и высокотехнологичные социально значимые объекты по всей России, которые меняют качество жизни людей. ”Ростелеком” – ключевой партнер для цифровизации нашего уникального опыта. Сотрудничество охватит информационную безопасность, а также расширит применение облачных сервисов в нашей работе. Это соглашение закладывает основу долгосрочного и расширенного взаимодействия».

Ключевые направления взаимодействия включают разработку и внедрение облачных решений и ИТ-платформ для управления проектами, обеспечение информационной безопасности и повышение цифровой грамотности персонала. Партнеры также сосредоточатся на модернизации производственных мощностей с использованием передовых технологий, обмене опытом и реализации пилотных проектов.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком»: «Наше партнерство с ЕНКО сфокусируется на нескольких приоритетах: объединении экспертизы и интеграции цифровых платформ, использовании ИИ для аналитики и оптимизации процессов, робототехнике и AR/VR-решениях, а также комплексной поддержке, включающей обучение сотрудников и техническое сопровождение цифровых сервисов. Пилотные проекты, особенно с применением ИИ, станут важным этапом. Они позволят ЕНКО выйти на новый технологический уровень и укрепить лидерство на отечественном рынке за счет повышения эффективности и снижения сроков строительства».