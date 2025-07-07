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На «Госуслугах» подали уже на 75% больше заявлений в колледж, чем в 2024 году

Выбрать колледж или техникум и поступить онлайн за считанные минуты можно с «Госуслугами». За две с половиной недели на портале подано уже 570 тыс. заявлений — на 75% больше, чем за аналогичный период в 2024 г. Приемная кампания продолжается. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В 2025 г. к сервису присоединились колледжи при вузах. На них приходится 30% всех заявлений. Среди самых популярных направлений сейчас лидирует ИТ.

Что позволяет сервис: подобрать специальность и колледж по виду конкурса, форме обучения и другим параметрам; подать заявление; отслеживать расписание вступительных испытаний; узнать свое место в конкурсном списке; подать и отозвать согласие на зачисление.

В 2025 г. выпускникам 9 классов, которые синхронизировали свою учетную запись на Госуслугах с «Электронным дневником», отправили письма от портала с персональными рекомендациями по поступлению. Они сформированы на основе успеваемости в школе и носят рекомендательный характер.

Абитуриенты из каких регионов чаще поступают с «Госуслугами»: Санкт-Петербург — 55,6 тыс., Московская область — 31,4 тыс., Москва — 28,6 тыс., Свердловская область — 25,6, тыс., Кемеровская и Новосибирская области — по 21,7 тыс.

Самые популярные направления: информационные системы и программирование; лечебное дело; сестринское дело; юриспруденция; туризм и гостеприимство.

Сервис работает во всех регионах страны. В Москве через «Госуслуги» можно поступить только на бюджетные места в федеральные колледжи при вузах, в остальные — на региональном портале.

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