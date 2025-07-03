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Нейросети начинают влиять на репутацию бренда и красть трафик рекламодателей

Специалисты инвестиционного бутика в сфере рекламных технологий AD2X выделили основную сложность работы с нейросетью в поисковых системах для удержания репутации брендов. Последние исследования показывают, что нейропоиск практически игнорирует традиционные SEO-тексты и отдает предпочтение живому опыту клиентов. В большинстве случаев нейросеть не скрывает негативные оценки и отзывы, а наоборот, может их подчеркнуть, стремясь создать сбалансированное представление о продукте или услуге. Таким образом нейросеть начинает напрямую влиять на репутацию бренда и становится новым SEO. Об этом CNews сообщили представители AD2X.

«Уже никого не удивляет, что теперь на первом месте в выдаче все чаще появляется «Обзор от ИИ» (AI Overviews) — готовые ответы на запрос, для которых не требуется переход на сайты брендов, – сказал управляющий партнер AD2X Виталий Герко.Большие языковые модели (ChatGPT, Gemini и др.) кардинально изменили подход к поиску информации. Алгоритм нейросети сам выбирает, какие источники цитировать и какие акценты расставлять. Это означает, что теперь важно понимать, как формируется смысл, какие отзывы цитируются и какой ToV приемлет ИИ. Традиционный SERM-подход — контроль репутации бренда в поисковой выдаче — сдается перед нейросетью».

Для рекламодателя это означает автоматическое снижение органического трафика, падение эффективности контекстной рекламы, и как следствие, потеря контроля над поддержанием устойчивой репутации бренда.

Опираясь на исследования нейропоиска «Яндекса», эксперт AD2X обращает внимание на то, что ИИ собирает данные из таких источников, как: отзывы на картах и в геосервисах; обсуждения в соцсетях; комментарии на сайтах-отзовиках и форумах.

Сейчас, чтобы завоевать «доверие» нейросети, необходимо постоянно следить за изменениями в алгоритмах AI Overview и нейропоиска и сконцентрировать максимум трудозатрат не на выдаче по ключевым сообщениям, а системно работать с отзывами и пользовательским контентом.

Не так давно IAB Tech Lab анонсировала запуск инициативы Content Ingest API, цель которой — защитить интересы брендов и помочь рекламодателям контролировать, как их контент интегрируется в ИИ-сервисы. Фреймворк поможет брендам взаимодействовать с ИИ-платформами наравне и защищать авторские права.

«Однако пока IAB работает над решениями для рекламодателей, Google совершенствует свои технологии», – отметил Виталий Герко.

На майской конференции Google I/O компания представила AI Mode — режим искусственного интеллекта в поиске. Вместо одного запроса ИИ генерирует несколько уточняющих вопросов и дает более подробный ответ. Благодаря этому пользователи дольше остаются на странице поиска, что позволяет Google показывать больше релевантной рекламы. Данная технология открывает брендам возможность показывать рекламу в момент, когда пользователь максимально вовлечен и готов к принятию решения о покупке. Сейчас Google тестирует более сложный сценарий — размещение рекламы прямо внутри Al Mode. Это даст возможность вставлять рекламные сообщения в саму структуру беседы. Такие рекламные блоки будут по-прежнему четко отмечены и визуально отделены от текста.

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