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В «Транснефтьэнерго» разработали бота по надбавкам гарантирующих поставщиков

В «Транснефтьэнерго» представили цифровой инструмент, позволяющий предприятиям оперативно получать информацию о размерах сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков (ГП) — в одном окне и всего в пару кликов. Новый бот уже охватывает надбавки ГП в 70 регионах России на второе полугодие 2025 г. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Бот создан на основе исследования, проведенного экспертами компании. Он позволяет пользователю выбрать регион и категорию энергопотребления, после чего мгновенно отображает размер регулируемой надбавки в интересующей зоне.

«Инструмент будет полезен всем предприятиям, планирующим оптимизацию расходов на электроэнергию и заинтересованным в прозрачной тарифной политике. Мы сделали процесс максимально простым: достаточно выбрать регион и категорию потребления. Это еще один шаг к цифровизации и открытости отрасли», – сказал генеральный директор «Транснефтьэнерго» Сергей Емельянов.

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