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«Контур» реализовал проверку иностранных гостей по РКЛ для всех пользователей модуля ФМС ​

С июня 2025 г. все клиенты сервиса «Контур.Отель» получили доступ к автоматической проверке иностранных граждан по реестру контролируемых лиц (РКЛ) в блоке «Регистрация сведений в МВД». Ранее эта возможность была доступна только гостиницам, интегрированным с Единым порталом госуслуг (ЕПГУ), в рамках пилотного запуска. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 5 февраля 2025 г. вступило в силу требование о проверке иностранных граждан по базе МВД — РКЛ. Это связано с усилением миграционного контроля. Несмотря на то, что срок добровольной легализации или выезда нелегально находящихся в России мигрантов продлен до 10 сентября 2025 г., гостиницы обязаны проверять каждого иностранного гостя.

Если отель оказывает услуги гражданину, включенному в РКЛ, это может рассматриваться как нарушение законодательства. В соответствии с ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ за оказание услуг нарушителю предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 35 до 50 тыс. руб.; для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. руб.

Проверка проходит в модуле ФМС автоматически при заполнении формы уведомления о прибытии. Достаточно указать: ФИО; дату рождения; серию и номер удостоверяющего документа.

После ввода данных система обращается к базе РКЛ и возвращает один из двух статусов: гость отсутствует в реестре контролируемых лиц — препятствий к размещению нет; гость есть в реестре контролируемых лиц — оказание услуги может привести к нарушению законодательства.

Результат проверки также отображается в списке постановок на учет до отправки уведомлений.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель»: «В отличие от ручной проверки через сайт МВД или сторонних сервисов, у нас нет таймаутов, нет капчи — той самой проверки «Я не робот», где нужно вводить символы с картинки или искать нужные изображения. Наша проверка доступна всем гостиницам, а не только тем, кто работает через «Госуслуги». И что важно — сейчас этот функционал мы предоставляем бесплатно в рамках подписки на «Контур.Отель». Для сравнения: у некоторых поставщиков стоимость такой услуги сопоставима с ценой годового контракта на весь сервис.

В ближайших планах — внедрение проверки гостей в системе управления отелем.

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