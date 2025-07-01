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В 2025 г. владельцы электронных подписей стали удостоверять личность онлайн на 30% чаще ​

Это стало возможным за счет внедрения технологии «Госключа в процессы удостоверяющих центров, объяснили в УЦ «Контура». Подтверждение личности — обязательный этап при выпуске сертификата электронной подписи в УЦ. Физические лица могут сделать это лично в офисе, через курьера или онлайн с помощью действующей КЭП. А с недавних пор, еще и с помощью КЭП из приложения «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Чтобы удостоверить личность с помощью сертификата квалифицированной электронной подписи «Госключа», нужно установить приложение с одноименным названием, получить в нем сертификат КЭП «Госключа» любым удобным способом, например, с помощью биометрического загранпаспорта, а затем подписать заявление на выдачу сертификата в коммерческом УЦ. Такой способ подойдет всем физлицам, кто не успел обновить старый сертификат или не имеет возможности лично посетить точку выдачи.

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Важно отметить, что квалифицированная электронная подпись «Госключа» не может полностью заменить КЭП аккредитованного УЦ. Сертификат выпущенный в коммерческом удостоверяющем центре — универсальный инструмент, который можно использовать даже на площадках, которые не поддерживают интеграцию с «Госключом». Например, на электронных торговых площадках, в системе «ЕГАИС Алкоголь» или портале Федресурс».

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