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СИБУР разработал нейронную сеть для контроля качества технологических процессов в реальном времени

Новый инструмент на базе искусственного интеллекта представляет собой виртуальный анализатор для управления технологическим процессом производства полимеров, который позволяет снизить экономические потери и улучшить контроль качества продукции. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа.

Управление производством полимеров осложняется нелинейным поведением процесса полимеризации и большим количеством технологических параметров. Они определяют качество продукта, которое невозможно контролировать в реальном времени с помощью существующих инструментов.

Ключевые параметры качества (такие как, например, показатель текучести расплава) проверяются лабораторным способом. Для этого образцы отбираются из установки и передаются в лабораторию для анализа. Периодичность процедуры составляет 2-4 часа.

Разработанный специалистами «ЗапСибНефтехима» виртуальный анализатор на основе нейронной сети обеспечивает стабильность качества продукта, в реальном времени анализируя ключевые технологические параметры (расход пропилена, водорода, температуру и др.) для определения значения одного из важнейших индикаторов качества – показателя текучести расплава порошка полипропилена.

«Анализ на показатель текучести расплава делается раз в два часа и раз в четыре часа, в зависимости от режима работы установки. Благодаря виртуальному анализатору, разработанному на нейронной сети, мы можем, обрабатывая информацию параметров установки, предсказывать будущий показатель текучести расплава в реальном времени, чтобы корректировать технологические параметры работы установки для необходимого результата», – сказал ведущий специалист Системы усовершенствованного управления технологическими процессами «ЗапСибНефтехима» Антон Пневнев.

Новый инструмент испытывался на реальном производстве полипропилена и применим на всех производствах полимеров (полиэтилена и полипропилена) не только «ЗапСибНефтехима», но и других предприятий СИБУРа.

В настоящее время специалисты предприятия ведут разработку нейронной сети для анализа других важных параметров, таких как показатель этиленовых звеньев в продукте, а также для определения растворимых в ксилоле веществ.

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