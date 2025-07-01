«Ростелеком» в Тюменской области зафиксировал рост спроса на подключение домашнего интернета

Вопреки традиционному летнему затишью на рынке услуг связи, компания «Ростелеком» зафиксировала рост спроса на подключение домашнего интернета на Урале. В июне 2025 г. количество заявок на присоединение к Сети в ряде городов увеличилось на треть по сравнению с весенними показателями. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Наиболее заметный рост наблюдался в Тюмени (+35%), Нижневартовске (+33%) и Кургане (+ 32%). В Свердловской области также отмечена положительная динамика: в Екатеринбурге количество заявок выросло почти на 10%.

В «Ростелекоме» связывают возросший интерес к домашнему интернету с потребностью пользователей в стабильном и надежном соединении, которое обеспечивают оптические технологии.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Технические характеристики нашей сети позволяют подключать к домашнему Wi-Fi все семейные устройства без потери качества сигнала. На базе стабильного интернета мы предлагаем жителям региона, включая сельские населенные пункты, доступ к онлайн-кинотеатру Wink.ru, интерактивному телевидению, домашнему видеонаблюдению и другим технологиям Умного дома. Все это повышает качество жизни людей за счет быстрого доступа к онлайн-сервисам, телемедицине, маркетплейсам, образовательному и развлекательному контенту».

В некоторых ситуациях, например, при отсутствии мобильного интернета, проводной доступ в Сеть становится особенно актуальным. Преимущества оптических технологий очевидны: высокая пропускная способность: скорость до 1 Гбит/с позволяет комфортно использовать видеосервисы, онлайн-игры и системы умного дома; устойчивость к перегрузкам: сеть выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей; надежность сигнала: оптика не подвержена помехам и обеспечивает стабильную связь в любую погоду; безопасность данных: физическая защищенность оптоволоконного канала снижает риски киберугроз.

Помимо городов-лидеров, положительную динамику в абонентской активности демонстрируют Ханты-Мансийск (+14%), Пермь (+11%) и Магнитогорск (+ 4%).

В планах «Ростелекома» на 2025 г. — расширение зоны покрытия оптическими линиями связи, чтобы как можно больше жителей Тюменской области получили выход в Сеть на высоких скоростях.