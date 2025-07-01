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Pioneer автоматизировал передачу офисов в бизнес-центре Botanica с помощью сервиса «Базис Недвижимость»

Компания Pioneer завершила передачу 280 офисов в бизнес-центре многофункционального комплекса Botanica на северо-востоке Москвы. Благодаря сервису «Базис.Ключи» от компании «Базис Недвижимость» процесс приемки был полностью автоматизирован. Цифровая платформа позволила выстроить единую и прозрачную систему передачи ключей, исключив потери данных и необходимость в бумажном документообороте. Об этом CNews сообщили представители «Базис Недвижимость».

Использование сервиса «Базис.Ключи» позволило систематизировать процесс передачи офисных помещений, а также сделать его оперативным. Этот кейс стал наглядным примером того, как цифровая трансформация влияет на оптимизацию процессов приемки и улучшение клиентского опыта.

«Базис.Ключи» подтверждает свою универсальность и применимость как для жилых, так и для коммерческих объектов. Компания будет продолжать развивать решения, соответствующие современным требованиям и ожиданиям клиентов. Система масштабируется под объекты различного назначения и объема, что делает ее актуальной для крупных девелоперов и управляющих компаний.

«Мы стремимся предоставить нашим клиентам инструменты, упрощающие их работу и повышающие эффективность процессов. Сервис «Базис.Ключи» прекрасно адаптирован для широкого спектра объектов, и мы рады, что он так успешно используется», — отметил СЕО и основатель компании «Базис Недвижимость» Артем Глухих.

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