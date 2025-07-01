Нейросеть «Алиса» на самых мощных генеративных моделях «Яндекса» теперь доступна всем бесплатно

В чате с «Алисой» стали доступны самые мощные улучшенные генеративные модели «Яндекса» — бесплатно и без ограничений. Теперь все желающие могут решать с помощью нейросети «Алиса» личные, учебные и рабочие задачи: генерировать тексты разных жанров на русском и английском, находить ответы на вопросы, создавать изображения, использовать режим рассуждений и работать с файлами. Одновременно обновилась подписка на опцию «Про»: в дополнение к играм и квестам для детей, Live-режиму и другим возможностям в ней появилась функция персонализированного общения с нейросетью. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Генерация: тексты, идеи, ответы на вопросы

С помощью мощной языковой модели «Яндекса» можно создавать тексты разных стилей и форматов, писать код, выполнять задания по математике и решать другие задачи. Она объяснит сложное простыми словами, поможет разобраться в новой теме и подскажет идею. А если подключить функцию поиска, модель будет использовать не только свои знания, но и информацию из интернета — пользователь сможет узнать, на основе каких источников составлен ответ.

Раньше эта языковая модель была доступна только по подписке, теперь она открыта для всех — причем в улучшенной версии. Обновленная версия полнее отвечает на вопросы и больше знает о мире. Для этого разработчики увеличили обучающий датасет, улучшили его качество и изменили процесс обучения фактам. По данным замеров методом слепого сравнения (Side by Side, SBS), обновленная модель в 65% случаев отвечает лучше предыдущей. А количество случаев, когда она уходит от ответа, снизилось почти на треть. В момент пиковой нагрузки вместо мощной модели может отвечать ее облегченная версия, что будет отражено в интерфейсе.

Режим рассуждений

В этом режиме нейросеть «Алиса» пошагово решает задачу: прежде чем ответить на вопрос, она выстраивает логическую цепочку рассуждений. Следить за ходом ее мысли можно в реальном времени. Это позволяет понять, каким образом нейросеть пришла к своим выводам, и увидеть возможные подходы к проблеме. Режим рассуждений полезен при решении сложных многосоставных задач — например, когда нужно составить бизнес-план или оценить инвестиционный проект. А если требуется сравнить данные, можно попросить «Алису» представить ответ в виде таблицы.

Генерация изображений

В чате с «Алисой» теперь можно генерировать сколько угодно картинок. Изображение можно скачать, чтобы использовать в соцсетях или презентации. Функция работает на базе обновленной модели YandexART. По сравнению с предыдущей версией она создает изображения более высокого качества и с меньшим числом дефектов.

Работа с файлами

В чат с «Алисой» можно загружать текстовые файлы в форматах pdf, txt, doc и docх. Нейросеть сумеет ответить на вопросы по их содержанию, проанализировать данные или сделать сжатый пересказ. Например, можно загрузить в чат файл с ответами респондентов, чтобы «Алиса» подготовила по ним отчет. Или дать нейросети научную статью, чтобы она сделала конспект или глоссарий.

Опция «Про» с новыми уникальными возможностями

Опция «Про» получила еще одно важное обновление. Теперь подписчикам доступна эксклюзивная функция персонализированного общения с «Алисой». Нейросеть будет учитывать, что раньше сообщал о себе пользователь в диалогах: например, чем он увлекается, какую кухню любит, как зовут его собаку. Чтобы получать персонализированные ответы, нужно авторизоваться в «Яндексе» или познакомиться с нейросетью на умной колонке или ТВ Станции. Для этого достаточно сказать: «Алиса, давай познакомимся».

По-прежнему только подписчики могут использовать Live-режим, который работает на базе мультимодальной модели «Яндекса» (Visual Language Model, VLM). В этом режиме пользователи могут расспрашивать нейросеть об объектах, на которые они наводят камеру смартфона. Например, если навести камеру на потолочное крепление и спросить, как повесить люстру, «Алиса» даст пошаговую инструкцию для такого типа крепления.

Также в рамках опции «Про» доступны развивающие квесты и задания для детей, функция виртуальной няни и онлайн-тренажер для практики английского. На умных устройствах и в чате тренажер включается по команде «Алиса, давай практиковать английский», а все диалоги в чате сохраняются в удобных папках.