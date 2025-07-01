«Диджитал Дизайн» модернизировала портал бронирования номеров и услуг для дома отдыха «Торово»

Компания «Диджитал Дизайн» завершила обновление портала бронирования дома отдыха «Торово», принадлежащего ПАО «Северсталь». Предоставлены новые возможности: календарь парковочных мест, усовершенствованная программа лояльности для сотрудников и система «Черный список» для блокировки недобросовестных посетителей. Это повысило удобство использования портала как сотрудникам, так и гостям дома отдыха. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн».

В рамках доработки портала ПАО «Северсталь» продолжило сотрудничество с компанией «Диджитал Дизайн» благодаря подтвержденной экспертизе в области реализации нестандартных функций, которые не могут предложить готовые программные продукты.

Одно из обновлений — программа лояльности «Гибкие льготы», которая предоставила сотрудникам «Северстали» новые возможности. Система позволяет использовать корпоративные сертификаты для оплаты проживания семей сотрудников, комбинировать различные льготные программы и выгодно распределять бюджет между разными видами услуг дома отдыха и SPA-комплекса. Это сделало процесс бронирования более гибким для работников компании.

В рамках проекта внедрен календарь бронирования парковочных мест. Теперь гости могут видеть актуальную информацию о наличии мест на парковке и выполнить бронирование в режиме реального времени, а синхронизация с пропускной системой значительно упростила контроль заполняемости паркинга. Система охватывает всю основную территорию комплекса и учитывает как онлайн-бронирования, так и заявки, внесенные администратором.

Также была разработана система «Черный список», направленная на ограничение доступа для гостей, не соблюдающих правила. Система проверяет данные гостей при очередном бронировании и блокирует заявки тех, кто был внесен в черный список. Настройки позволяют устанавливать как временные, так и постоянные ограничения на повторный въезд и бронирование номеров и услуг нарушителями. Это помогает поддерживать порядок и безопасность на территории отеля.

Ключевыми вызовами проекта стали необходимость реализации уникальных функциональных запросов заказчика и интеграция с внутренними системами ПАО «Северсталь». Благодаря тесному взаимодействию с клиентом и гибкости команды «Диджитал Дизайн» все задачи были решены. Обновленной функциональностью уже воспользовались тысячи сотрудников компании.

«Сложные задачи заказчика — это всегда вызов, который нас вдохновляет. Преодолевая такие вызовы, мы создаем по-настоящему уникальные решения. Дом отдыха "Торово" — отличный пример: портал бронирования номеров и услуг сочетает нестандартные функции, которых нет в типовых продуктах, и гибкость решения, рассчитанного на длительную автономную эксплуатацию», — сказала Полина Трофимова, руководитель проектов направления заказной разработки «Диджитал Дизайн».