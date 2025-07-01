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Beeline Cloud реализовал более 40 проектов для международных партнеров

За последний год Beeline Cloud реализовал более 40 проектов по локализации и миграции ИТ-инфраструктуры крупных международных компаний Европы и Северной Америки. Решения Beeline Cloud охватили предприятия из производственного, промышленного, технологического и других секторов, обеспечив им до 30% экономии на операционных расходах и SLA 99,95% на критичные сервисы. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Доверие международных клиентов подтверждается не только результатами проектов, но и соответствием Beeline Cloud строгим стандартам информационной безопасности. Компания прошла сертификацию на соответствие требованиям трех ключевых международных стандартов: ISO/IEC 27001, 27017 и 27018. Это подтверждает зрелость процессов Beeline Cloud и приверженность глобальным нормам безопасности при работе с данными клиентов.

Зарубежные партнеры столкнулись с необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса после структурных изменений в глобальных корпорациях, локализации ИТ-инфраструктуры в России в соответствии с требованиями регуляторов, сохранения доступа к критическим сервисам (ERP-системы, базы данных, инструменты удаленного доступа) в условиях внешних ограничений, а также внедрения импортозамещения без потери функциональности.

Beeline Cloud предложил комплексный подход, включающий миграцию инфраструктуры с зарубежных платформ на российское облако с бесшовной интеграцией SAP, «» и других ERP-решений. Особое внимание уделялось безопасности: внедрены ИБ-сервисы, такие как NGFW, AntiDDoS, двухфакторная аутентификация (Cloud MFA, RADIUS MFA) и шифрование каналов связи по ГОСТ. Для повышения гибкости архитектуры использовались S3-хранилища, геораспределенный бэкап и MPLS-сети. Поддержка импортозамещения включала замену зарубежных продуктов на совместимые аналоги с кастомизацией под специфику бизнеса клиентов.

В рамках проектов развернуты отказоустойчивые ИТ-ландшафты для компаний из 5+ отраслей с гарантированным SLA 99,95%. Обеспечена безопасная работа ключевых систем: от корпоративной почты до промышленных баз данных. Переход на облачную модель и оптимизация лицензирования позволили партнерам сократить операционные расходы.

«Наша экспертиза в области миграции и локализации помогает клиентам не только преодолевать вызовы, но и создавать устойчивые ИТ-экосистемы. Даже в условиях конфиденциальности мы видим, как наши решения укрепляют бизнес-процессы зарубежных партнеров», — отметил Сергей Кондратьев, коммерческий директор Beeline Cloud.

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