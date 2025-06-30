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КРИТ и SimpleOne предоставят российскому бизнесу импортонезависимые решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО

Международная ИТ-компания КРИТ и разработчик SimpleOne, входит в корпорацию ITG, объединяют экспертизу в области ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов и объявляют о начале партнерства. КРИТ будет заниматься внедрением и поддержкой решений SimpleOne ITSM, ITAM и SDLC. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Платформа SimpleOne позволяет автоматизировать сервисные процессы и адаптировать системы под задачи организаций как Enterprise-сегмента, так и государственного сектора. Решения вендора актуальны благодаря статусу российского программного обеспечения и подходят для заказчиков, которые ориентируются на надежные отечественные ИТ-продукты для построения устойчивой инфраструктуры.

Партнерство КРИТ и SimpleOne поможет предоставить российскому бизнесу отечественные решения для управления ИТ-услугами, ИТ-активами и процессами разработки ПО вместо зарубежных продуктов. Компании настроены на долгосрочное сотрудничество.

«Сотрудничество с КРИТ открывает для нас новые возможности в работе с крупными корпоративными заказчиками. Экспертиза партнера в области Enterprise-решений и работа с ведущими российскими компаниями позволят продуктам SimpleOne найти более широкое применение в различных отраслях», — отметил Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

КРИТ работает на рынке ИТ с 2010 г. и обладает экспертизой по созданию корпоративных хранилищ данных, информационно-аналитических систем и решений для автоматизации бизнес-процессов. Компания специализируется на комплексных проектах по планированию, бюджетированию и консолидации данных, а также разрабатывает современные мобильные и веб-приложения для сегмента B2B. За годы работы компания КРИТ реализовала более 200 успешных проектов для ведущих российских и международных компаний в таких отраслях, как энергетика, металлургия, федеральные органы власти, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, образование, банкинг и ритейл.

«Мы рассчитываем, что сотрудничество с SimpleOne позволит нам и нашим клиентам оперативно внедрять современные сервисные решения, интегрировать их с существующими ИТ-системами и повысить прозрачность управления ИТ-услугами. В фокусе нашего внимания — продукты SimpleOne для ITSM, ITAM и поддержка полного жизненного цикла разработки ПО (SDLC), которые соответствуют нашей миссии: делать сложные процессы простыми и повышать их эффективность как для бизнеса, так и для государственного сектора», — сказал Евгений Мурыгин, директор департамента EPM-решений КРИТ.

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