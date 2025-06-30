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Fork-Tech запускает Data Platform — единое пространство для аналитики бизнеса

Команда разработчика и интегратора в финтехе Fork-Tech предлагает новый продукт для бизнеса — Fork-Tech Data Platform. Это комплексная цифровая платформа для создания цифрового двойника компании на базе отечественных технологий и управления бизнесом на основе достоверных и постоянно обновляемых данных. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Успех любой компании сегодня неразрывно связан с эффективным использованием данных. Конкурентное преимущество получают те, кто владеет полной и точной картиной и принимает стратегические решения, исходя из реального положения дел. Основными преградами на этом пути чаще всего становятся разрозненное хранение информации в нескольких системах, ручное формирование отчетности, в том числе на основе устаревшей информации.

Fork-Tech Data Platform обеспечивает автоматизацию всей цепочки работы с данными — от сбора до визуализации. Это позволяет бизнесу получать единое, целостное представление о своих процессах, избавляться от ручного ввода данных, минимизировать ошибки и использовать данные как полноценный актив, способный генерировать прибыль.

Платформа интегрируется с корпоративными системами — от ERP и CRM до специализированных отраслевых приложений — и превращает их данные в сквозную аналитику. Информация визуализируется в виде готовых дашбордов, исключив дублирование. Это создает картину бизнес-процессов в реальном времени.

В архитектуре Fork-Tech Data Platform используется современный отечественный стек, соответствующий требованиям импортозамещения и обеспечивающий совместимость с российскими технологиями, такими как ClickHouse, PostgreSQL, YDB, «Аренадата», Luxms BI и др. Внедрение платформы позволяет ускорить консолидацию отчетности в три-пять раз и открыть путь к внедрению технологий искусственного интеллекта: прогнозированию, оптимизации издержек, автоматизации рутинных операций.

Над решением работает команда экспертов с опытом в финтехе и построении корпоративных хранилищ данных. «На старте проекта Fork-Tech проводит обязательный аудит ИТ-среды заказчика, учитывает его бизнес-цели при проектировании архитектуры, настраивает аналитику под ключевые показатели и обучает сотрудников работе с новой системой. Главная задача платформы — превратить данные из обременения в точку роста бизнеса», — сказал директор направления по работе с данными Fork-Tech Андрей Савичев.

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