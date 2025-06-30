CorpSoft24 улучшил внутреннюю ИТ-инфраструктуру

CorpSoft24, поставщик ИТ-решений для бизнеса, провел комплексную модернизацию корпоративной инфраструктуры. Результатами проекта стали повышение уровня безопасности и отказоустойчивости бизнес-процессов компании, оптимизация работы сотрудников, что в итоге положительно влияет на качество оказываемых облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Надежность предоставляемой инфраструктуры и сервисов, а также максимальное обеспечение безопасности размещаемых в облаке ресурсов являются одними из важнейших критериев при выборе облачного провайдера. Чтобы соответствовать самым высоким требованиям, CorpSoft24 проходит все необходимые сертификации. Например, для оказания услуги «Облако ФЗ-152» компания получила аттестат, свидетельствующий о защищенности персональных данных в полном соответствии с требованиями этого закона.

Однако облачному провайдеру необходимо организовать должным образом не только облачную среду для заказчиков, но и внутренний ИТ-ландшафт, в котором работают сотрудники, в том числе руководители подразделений, разработчики, инженеры поддержки. Со временем требования к нему меняются, появляются новые типы угроз, а старые риски, такие как, например, человеческий фактор, получают новое звучание.

Любой облачный провайдер является потенциальной целью DDoS и других типов кибератак. Поэтому даже самая надежная ИТ-инфраструктура должна обновляться и перестраиваться, чтобы сохранять устойчивость к внешним воздействиям, обеспечивать защищенность технических средств, сетевых и серверных ресурсов, а также других компонентов от критических уязвимостей.

Такой проект технический департамент CorpSoft24 начал летом 2024 г. Первым его этапом стал аудит ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, благодаря которому был сформирован план работ, оценены необходимые ресурсы и выявлены нюансы, на которые нужно обратить особое внимание.

Дальнейшая реализация проекта проходила в двух направлениях: первое касалось модернизации ИТ-инфраструктуры и миграции ресурсов в новое окружение, второе – административной части (оптимизации ролевой модели доступа и средств аутентификации, обновления внутренних инструкций, регламентов и другой документации). Отдельным этапом стало развертывание современной SIEM-системы для мониторинга событий информационной безопасности.

Основные работы компания уже провела и планирует завершить проект в июле 2025 г.

«Мы получили еще более надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую максимальную устойчивость наших бизнес-процессов с учетом всех актуальных рисков. Успешно реализовать этот проект нам помогло активное участие в нем руководства компании, эффективное целеполагание и планирование этапов работ, опыт построения эффективных и надежных облачных сред», – сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

По его словам, в целом в 2025 г. CorpSoft24 продолжает фокусироваться на развитии своего облачного направления. В компании видят растущий запрос заказчиков на аренду облачной инфраструктуры, приобретение облачных сервисов и платформенных решений, а также на консалтинговые услуги провайдера как эксперта в этой сфере. Реагируя на потребности рынка, CorpSoft24 модернизирует инфраструктуру и усиливает ресурсоемкость своей облачной инфраструктуры: в частности, компания начала реализацию проекта по обновлению версии облачной платформы.