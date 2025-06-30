«Академия АйТи» и CoMind запускают практико-ориентированную программу обучения ИИ для бизнеса

Образовательная экосистема «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) объявляет о стратегическом партнерстве с CoMind — компанией, специализирующейся на разработке генеративных ИИ-решений для бизнеса. Партнерство направлено на подготовку специалистов, способных внедрять ИИ-технологии с измеримым влиянием на бизнес-метрики. Новая совместная программа обучения станет первой образовательной инициативой, полностью сфокусированной на практическом применении генеративного искусственного интеллекта в реальных бизнес-задачах с доказанной эффективностью. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Участники освоят полный цикл внедрения GenAI-решений: от анализа бизнес-задач и генерации гипотез до создания MVP, интеграции с корпоративными системами и измерения ROI. Программа включает работу с отечественными LLM-моделями и специализированным ПО, что обеспечивает практическую применимость знаний в текущих рыночных условиях.

Обучение включает персонализацию клиентских коммуникаций через генеративные языковые модели на основе CRM-данных, автоматизацию рутинных процессов и повышение конверсии продаж через интеграцию с корпоративными системами. Слушателям предлагаются различные форматы: от базовых лекций до специализированных мастер-классов и воркшопов по оценке эффективности ИИ-проектов.

Каждый выпускник получит компетенции профессионального интегратора ИИ-решений, способного извлекать данные из корпоративных систем, адаптировать их для ИИ-обработки и обеспечивать измеримый бизнес-результат. После завершения обучения специалисты смогут сразу применять полученные навыки для решения задач своих компаний.

«Искусственный интеллект сегодня — это не технология будущего, а реальный инструмент конкурентного преимущества. Но знания самой технологии недостаточно: нужно уметь интегрировать ИИ в бизнес-процессы и добиваться конкретных результатов. Партнерство с CoMind позволит нам готовить профессионалов, которые уже с первого дня работы смогут влиять на ключевые показатели бизнеса. Мы формируем новое поколение цифровых лидеров — специалистов, способных не только работать с ИИ-технологиями, но и выстраивать эффективные решения», — отметил Игорь Морозов, ректор «Академии АйТи».

«Мы отмечаем высокий спрос российского бизнеса на практические Gen-AI-решения с доказанной эффективностью. Компании уже понимают потенциал искусственного интеллекта, но им нужны специалисты, способные превращать этот потенциал в конкретные результаты. Наш опыт показывает: ИИ-трансформация возможна только тогда, когда сотрудники готовы взглянуть на свои задачи по-новому и поменять привычный образ мышления. Совместная программа с «Академией АйТи» позволит системно готовить таких профессионалов», — сказал Александр Макаров, генеральный директор CoMind.

Запуск образовательной программы отвечает стратегическим задачам развития цифровой экономики России и импортозамещения в сфере высоких технологий. Инициатива направлена на формирование экосистемы компетенций, необходимых для успешной цифровой трансформации российского бизнеса с опорой на отечественные ИИ-решения.