CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Ученые из России нашли способ повысить безопасность кода при помощи моделей искусственного интеллекта

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка рассказали про эффективный способ повышения безопасности программного кода за счет использования моделей искусственного интеллекта (ИИ). Статью на тему «Дообучение больших языковых моделей для обнаружения уязвимостей» (Finetuning Large Language Models for Vulnerability Detection) принял к публикации авторитетный научный журнал IEEE Access. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новый метод поможет компаниям, которые имеют большой объем внутренней кодовой базы, находить ошибки в выпускаемых продуктах, повысить защиту от кибератак и обезопасить данные клиентов. Ученым исследование откроет новые возможности по дальнейшему улучшению методов анализа кода и ускорения обучения больших моделей.

В статье описывается метод для поиска ошибок в программном коде, которые могут привести к утечке данных или взлому. Обычно для поиска уязвимостей применяются специализированные статические анализаторы кода, но использование искусственного интеллекта помогает быстрее, точнее и дешевле находить потенциальные угрозы.

В своем исследовании ученые использовали предобученную на большом количестве данных нейросеть и дообучили ее так, чтобы она искала только ошибки, при этом значительно повысили качество обучающих данных — отобрали только те примеры, где уязвимость кода точно присутствует, что повысило качество обучения. С помощью специально подобранного размера мини-батча — количества примеров для обучения на одной итерации оптимизатора — удалось в 13 раз ускорить процедуру дообучения. В результате получена модель, которая эффективнее находит опасные места в коде по сравнению с существующими аналогами. Подготовлен набор данных с Java-кодом, где уязвимости размечены точнее, чем в других открытых источниках.

Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка: «Работа вносит весомый вклад в развитие технологий на стыке искусственного интеллекта и кибербезопасности, предлагая эффективный инструмент для поиска уязвимостей цифровой инфраструктуры. В эпоху цифровой трансформации подобные технологии становятся стратегически важными для защиты данных клиентов и бизнес-процессов бизнеса. Это исследование — прекрасный пример синергии науки и бизнеса, когда научные исследования напрямую влияют на качество разрабатываемых продуктов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ

Softline расплатился собственными акциями за интегратора промышленного ПО

Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти

«Росатом» разрабатывает чип управления высоковольтными аккумуляторами на замену американскому

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще