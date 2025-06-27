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Преподавателей Алтайского ГАУ обучили внедрению инноваций в образовательный процесс с помощью ИИ

Группа преподавателей Алтайского государственного аграрного университета прошла специальные курсы повышения квалификации, получив актуальные навыки работы с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Об этом CNews сообщили представители АГАУ.

Обучение организовано Министерством образования и науки Алтайского края на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова.

В образовательной программе под руководством начальника отдела информационно-образовательных ресурсов АИЦТиОКО им. О.Р. Львова Александры Бускиной приняли участие восемь преподавателей разных факультетов и сотрудников научно-инновационного управления Алтайского ГАУ.

Несмотря на то, что преподавателям АГАУ пришлось осваивать работу с цифровыми инструментами всего за 10 академических часов в мае-июне 2025 г., все успешно прошли курс обучения. Участники освоили основы работы с более чем 10 нейросетями, включая инструменты для анализа текстов, обработки табличных данных, графических изображений и других форматов.

«Нейросети - это новый рабочий инструмент. Теперь преподаватели уверенно смогут использовать алгоритмы машинного обучения и нейронные сети для анализа больших объемов данных, создания презентаций, разработки моделей принятия управленческих решений, внедрению инноваций в образовательный процесс», - сказала Александра Бускина.

Она добавила, что при обучении фокус был специально сделан на сельском хозяйстве. Программа была ориентирована на специфику аграрного сектора, что позволит преподавателям АГАУ развивать у студентов умение анализировать сельскохозяйственную статистику, моделировать и оптимизировать производственные процессы в АПК.

«Надеюсь, что преподаватели, которые прошли обучение в АИЦТиОКО, будут делиться полученными знаниями и компетенциями в сфере ИИ с коллегами, чтобы сформировать в нашем университете устойчивую систему распространения лучших практик среди преподавателей. Благодаря этому образовательный процесс сможет выйти на качественно новый уровень, обеспечивая будущие поколения аграриев современной подготовкой, соответствующей мировым стандартам цифровизации», - сказал проректор по научной и инновационной работе АГАУ Андрей Смышляев.

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