Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости

Эксперты компаний Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сегодня цифровая трансформация строительной отрасли России проходит ключевой этап внедрения. Речь как про технологии, используемые в девелоперском цикле для снижения затрат и сроков строительства, так и про электронные девайсы, которыми наполняются жилые комплексы и квартиры для повышения качества жизни конечных пользователей.

Этапы цифровой трансформации жилищного строительства по мнению Nikoliers: появление первых проектов с внедренными цифровыми технологиями (первый девелопер, внедривший BIM-технологии в процессы жилого строительство, был СЗ «ЛенСпецСМУ» в 2014 г.); Развитие в том числе благодаря вектору «цифровизация как стратегическое направление развития государства» (2016-2030 гг.); расцвет использования цифровых технологий и ИИ в жилищном строительстве (прогнозно после 2030 г., когда уровень цифровизации существующего жилого фонда достигнет порядка 70-80%) или «Цифровая зрелость».

По состоянию на июнь 2025 г. цифровизация в сфере жилищного строительства и управления многоквартирными домами (МКД) в России продолжается. Базовым законопроектом, который дал к этому импульс, был указ Президента о «Стратегии развития цифрового общества» 2017 г. В нем и последующих распоряжениях Правительства перечислены стандарты и технологии (в т.ч. «умный город», «безопасный город» и «умный дом»), которыми должны быть оснащены все города в России для минимизации цифрового неравенства. Тем не менее, спустя почти семь лет, по результатам опроса ВЦИОМ (2024 г.), 80% россиян знают о системах «Умного дома», и лишь 23% имеют опыт их использования.

В настоящее время девелоперы проектов всех классов оснащают строящиеся ЖК системой дистанционной передачи показаний счетчиков в управляющую компанию, мобильные приложения доступа на территорию жилого комплекса по системе распознавания лиц или девайсов для дистанционного управления входом на территорию.

Так, по данным за 2024 г., было отмечено использование цифровой системы «Ростелеком Ключ» в 335 городах России, что составляет порядка трети городов страны. В рамках данной технологии предоставляется многофункциональный сервис контроля за домом и придомовой территорией, объединяя в единой системе контроль умных камер, комплексное видеонаблюдение, контроль доступа, счетчики и шлагбаумы. В городах-миллионниках с высоким объемом строительства, а также у крупных девелоперов эти технологии встречаются чаще чем у локальных игроков рынка.

При наличии финишной отделки в квартире в систему умного дома могут быть интегрированы датчики протечки воды. С повышением класса жилья комплексы могут быть оснащены и другими системами: въезд-выезд с паркинга по системе автоматического считывания номеров; возможность дистанционного управления отоплением в квартире; установка датчиков открытия/закрытия дверей и окон и т.д.

Все больше девелоперских компаний в России внедряют платформы для удаленного управления домами, системы мониторинга состояния инженерных сооружений и общения с жильцами. Установка устройств «умного дома» становится стандартом. Сами же собственники квартир устанавливают медиа системы управления домом «Алиса» от «Яндекс», «Салют» от SberDevices и умную колонку «Капсула» от VK.

Рынок сбыта этих устройств не ограничен только Россией, но и тут потенциальная емкость рынка еще не до конца охвачена. Так, оценочное количество квартир по всей России более 75 млн лотов, и с момента продажи первой российской smart-колонки в 2018 г. охват рынка составляет порядка 30-35% (без учета того факта, что на одну квартиры может быть приобретено более одного digital-ассистента).

Рекордный объем ввода жилой недвижимости в России был зафиксирован в 2023 г. – 110 тыс. кв. м, результаты 2024 г. были чуть ниже – 107 тыс. кв. м. К 2036 году Nikoliers прогнозирует увеличение показателя до 150 тыс. кв. м и как показывает практика новые ЖК чаще оснащены технологическими новинками и базовыми технологиями по сравнению с уже введенными в эксплуатацию. «Роботизация» жилых комплексов ведет к сокращению расходов на обслуживание домов, но при этом требует значимых капиталовложений на ранних стадиях внедрения и коллаборации с компаниями-интеграторами.

Людмила Герлиц, директор департамента аналитики Nikoliers: «Цифровые интеграторы в России оперативно реагируют на потребность в технологиях, предлагая качественные решения. Повсеместное распространение на жилой фонд этой технологии особенно благоприятно может быть воспринято молодым поколением Z. Согласно опросу Nikoliers, проведенному весной 2025 г. среди представителей молодого поколения (до 30 лет) жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, «зуммеры» в качестве обязательного требования при покупке жилья очень часто называют безопасность (в т.ч. датчики пожарной безопасности и оповещения о сейсмоактивности). Если для старшего поколения главной ценностью была квартира, то для молодого поколения важнее безопасность среды, которую формирует девелоперский проект».

Следующим уровнем развития технологии «умный город» аналитики Nikoliers называют комплексное взаимосвязанное решение, которое позволяет учитывать все важнейшие сферы жизни: загруженность дорог, климатические изменения, нагрузку на систему отопления, строительство, реконструкцию и т. д. Она позволит моделировать инфраструктурные изменения еще до их внедрения, проводить стресс-тесты систем и оперативно выявлять слабые места в управлении. Подобную технологию разработали и уже внедрили в финской столице Хельсинки (Helsinki 3D+).

Анна Мурмуридис, директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers: «Поскольку польза от цифровых технологий в жилом строительстве (удобство, прозрачность управления, повышение скорости реагирования при возникновении нестандартных ситуаций и снижение расходов) кратно выше рисков присутствия дополнительных электрических приборов в нашей повседневности (нагрузка на сети и риски сбоев) необходимо обезопасить эти устройства для конечного пользователя. Так, реакцией на высокий запрос потребителей на качественные сервисы, связанные с системами “Умного дома”, стало утверждение Росстандартом серии ГОСТов, регламентирующих цифровизацию жилищно-коммунального хозяйства (нормативы действуют с 1 февраля 2025 г.). Предполагаем, что в ближайшие годы мы увидим новые подсистемы и разработки для повышения качества жизни».

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Мы в «Ростелекоме» поддерживаем приведенные в исследовании тенденции цифровой трансформации рынка недвижимости, с которыми ежедневно сталкиваемся в нашей работе. Представляя различные умные сервисы для застройщиков и жильцов, видим, что сегодня умные дома все чаще воспринимаются, как что-то обыденное. Отмечаем повышенный интерес среди застройщиков и жильцов – по всей стране установлено уже более 120 тыс. умных устройств «Ростелекома». Уверены, что эти цифры будут только расти».