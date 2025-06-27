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«МегаФон» разогнал интернет в самом густонаселенном городе Ленинградской области

Более 100 тыс. жителей Мурина получили доступ к обновленной мобильной сети с устойчивым сигналом и скоростным интернетом по всему городу. Специалисты «МегаФона» запустили новые базовые станции и модернизировали прежние на всей территории населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование на территории Мурина поддерживает современные поколения связи, обеспечивающие стабильный сигнал и передачу данных как внутри зданий, так и на оживленных улицах. Высоких скоростей мобильного интернета и качественного покрытия удалось достичь за счет средне- и высокочастотных диапазонов сетей 4G.

Дополнительно на существующих базовых станциях инженеры «МегаФона» добавили поддержку технологии MIMO 4×4 — она позволяет передавать потоки данных сразу по нескольким каналам. Все это повысило емкость сети, благодаря чему большее число абонентов может одновременно пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом.

В зону действия обновленных базовых станций вошли не только многочисленные жилые кварталы, но и школы, детские сады, торговые центры и крупные транспортные артерии города.

«Мурино — один из самых молодых и стремительно развивающихся городов Ленинградской области. Сегодня здесь проживает более ста тысяч человек, которые активно пользуются различными цифровыми услугами. Чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на интернет-сервисы, инженеры провели масштабную модернизацию нашего оборудования в городе. Мы целенаправленно увеличили емкость и плотность покрытия сети, особенно в новых жилых кварталах и зонах активного трафика. Результатом стала возросшая скорость мобильного интернета, более стабильное голосовое соединение и улучшенное проникновение сигнала внутри зданий», — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге Денис Трофимчук.

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