«Юнилаб» автоматизирует передачу лабораторных данных с помощью N3.Health ОДЛИ

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Юнилаб» завершила интеграцию с сервисом N3.Health ОДЛИ, разработанным компанией «ЭлНетМед». Решение позволяет автоматизировать передачу данных лабораторных исследований в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), региональные медицинские информационные системы, а также обеспечивает обмен данными между лабораториями и медицинскими учреждениями в формате «заявка-результат» в электронном виде.

Благодаря интеграции с N3.Health ОДЛИ, лаборатории «Юнилаб» во Владивостоке, на Сахалине, Камчатке, в Хабаровске, Иркутске и Забайкальском крае теперь автоматически передают данные на федеральный уровень, в РЭМД ЕГИСЗ, региональные информационные системы здравоохранения субъектов, что особенно важно при работе с государственными контрактами и предоставлении отчетности по ОМС. Кроме того, сервис N3.Health ОДЛИ поддерживает обмен данными с партнерскими клиниками и лабораториями «Юнилаб» — они могут обмениваться заявками на анализы и их результатами в электронном виде. Это ускоряет процесс лабораторной диагностики и позволяет пациентам получать результаты исследований в режиме онлайн — в личном кабинете на портале Госуслуг, региональных порталах пациентов, а также в личном кабинете клиники.

Для «Юнилаб» внедрение сервиса N3.Health ОДЛИ стало важным шагом в цифровой трансформации бизнеса. Автоматизация процессов передачи данных сократила операционные затраты, минимизировала количество ошибок при ручном вводе информации и повысила скорость обслуживания пациентов.

«Для нас важно, чтобы данные исследований оперативно попадали не только в медицинские карты пациентов, но и в государственные системы. Интеграция с N3.Health ОДЛИ позволила автоматизировать эти процессы и сократить нагрузку на персонал. А врачи в клиниках-партнерах теперь получают результаты анализов напрямую в свои информационные системы, что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. Для пациентов это означает более оперативное получение данных и отсутствие необходимости дублировать анализы при обращении в разные медицинские учреждения», — отметила Яна Гордиевская, коммерческий директор «Юнилаб».

Сервис N3.Health ОДЛИ разработан компанией «ЭлНетМед» и предназначен для частных медицинских организаций. Решение поддерживает передачу данных в ЕГИСЗ, взаимодействие с Роспотребнадзором и обмен информацией между лабораториями и клиниками в стандартизированном формате.

N3.Health ОДЛИ решает несколько ключевых задач для лабораторного бизнеса: автоматизирует выполнение требований законодательства по передаче данных в ЕГИСЗ, обеспечивает безопасный обмен информацией между различными медицинскими информационными системами и создает единое лабораторное меню с унифицированными форматами документов и референсными значениями.

«Сервис N3.Health ОДЛИ уже доказал свою эффективность в работе с крупными лабораторными сетями. Он не только помогает выполнять нормативные требования, но и создает цифровую экосистему для взаимодействия между всеми участниками процесса – от лабораторий до врачей и пациентов. Взаимодействие с Юнилаб позволило расширить географию работы сервиса и подтвердить универсальность решения для разных регионов», — сказал Алексей Нарыков, руководитель направления интеграции лабораторных исследований «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

Платформа N3.Health, на базе которой работает сервис N3.Health ОДЛИ, уже интегрирована с более чем 180 медицинскими и лабораторными системами в России. Это позволяет создавать защищенную цифровую среду для обмена данными между клиниками, диагностическими центрами, страховыми компаниями и другими участниками рынка медицинских услуг.