Плавучую поликлинику «Николай Пирогов» подключили к искусственному интеллекту

Директор Департамента здравоохранения ХМАО — Югры Роман Паськов объявил о запуске на борту плавучей поликлиники «Николай Пирогов» ИИ-ассистентов для поддержки врачебной диагностики. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Третье Мнение».

«Медицинский информационно-аналитический центр» развернул на борту медтеплохода ИИ-сервис «Третье Мнение» для автоматического анализа рентген-снимков. Снимки будут обрабатывать прямо во время рейса и формировать первичные заключения для врачей‑рентгенологов, графически отмечая области с признаками заболеваний. Программа сокращает время на диагностику на 58%, снижая рутинную нагрузку на рентген-специалистов и вероятность пропуска признаков нарушений. ИИ‑модуль способен увеличить количество расшифрованных исследований до 84 в сутки без расширения штата.

ИИ будут использовать и в целях опережающего (на ранних стадиях) выявления рака молочной железы в рамках программ онкноскрининга. ИИ-модуль для поддержки маммографии установят в июле 2025 г.

«Интеграция искусственного интеллекта делает медицинский теплоход высокотехнологичной платформой для оказания помощи. Такие цифровые инструменты помогают врачам быстрее принимать обоснованные диагностические решения, а жителям отдаленных территорий — получать современную медицинскую помощь, не покидая свои населенные пункты», – отметил директор Департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Осенью 2025 г. оба ИИ-модуля — для поддержки врачей в рентгенографии и маммографии — будут установлены на новом медтеплоходе «Святитель Лука», рассчитанном на 25 врачей и 50 пациентов. Судно будет курсировать по Оби и Иртышу, обеспечивая доступ к диагностике в труднодоступных поселках.

На судне «Николай Пирогов» работают 19 врачей и специалистов, включая хирурга, невролога и эндокринолога. Поликлиника оснащена цифровым рентген‑комплексом, маммографом, ультразвуковой системой, клинико‑диагностической лабораторией и гематологическим анализатором.