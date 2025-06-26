МТС оцифровала коммуникации на строительстве объектов в условиях Крайнего Севера

МТС сообщает о подключении платформы «МТС Линк» для деловых коммуникаций иркутской компании, строящей промышленные объекты в разных регионах России, в том числе на Крайнем Севере. Использование актуальных технологических решений в работе позволит компании улучшить управление производственными процессами, а также оптимизировать временные и финансовые затраты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью сервиса «МТС Линк» сотрудники компании могут проводить встречи в видеоформате с подрядчиками и заказчиками, которые находятся в различных регионах России, в том числе на ГОКах Иркутской области, Якутии, Красноярского края и др. Платформа позволяет также организовывать телемосты в дистанционном формате, крупные онлайн-собрания с численностью спикеров до 100 человек. Цифровые сервисы «МТС Линк» позволят значительно ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов.

Функционал платформы также умеет расшифровывать и составлять автоматическое резюме онлайн-встреч при помощи искусственного интеллекта и переводить в текст содержание видеоконференций, совещаний и вебинаров. Также доступно измерение вовлеченности сотрудников во время коммуникации с использованием интерактивных инструментов: онлайн-досок, опросов, голосований.

«Наша платформа «МТС Линк» стала очень популярна среди бизнеса Приангарья, в частности, интерес к отечественной платформе проявили также компании и организации из самых разных сфер: образования, бизнеса, медицины, культуры, промышленности, оптово-розничной торговли. Помимо помощи в решении важных бизнес-задач, «МТС Линк» предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, при этом имеет высокий уровень защищенности. А емкость ресурса позволяет проводить большие онлайн-собрания с подключением пользователей с самых разных устройств и локаций», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.